澳洲校巴突然溜前　少女及時扭軚避免撞入油站獲表揚 (有片)

澳洲一名14歲少女，上星期成功救了多名同學。原因是她及時走上駕駛席，把溜前的校車扭軚，避免巴士直撞向前方的油站，少女事後更獲得店舖表揚。

在上星期三（22日）的一個下午，一輛校巴停泊在新南威爾士州的一個停車場時，司機疑未有按下手掣，與教師一同下了車。就在此時，巴士突然溜前，有人試圖在車外阻止，而車上一位14歲少女Isabelle Miller就走上了駕駛席，並扭軚讓巴士避開了對面的油站。油站指，少女成功避開油站之餘，亦避免撞及迎面的車輛和行人，以及停泊在油站的3輛車，最後安全停下來，因此少女事後更被油站表揚和送上禮物。