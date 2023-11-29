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國際
2023-11-29 14:38:36

澳洲校巴突然溜前　少女及時扭軚避免撞入油站獲表揚 (有片)

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澳洲少女及時扭軚，避免校車撞入油站受到表揚。(Facebook圖片)

澳洲少女及時扭軚，避免校車撞入油站受到表揚。(Facebook圖片)

澳洲一名14歲少女，上星期成功救了多名同學。原因是她及時走上駕駛席，把溜前的校車扭軚，避免巴士直撞向前方的油站，少女事後更獲得店舖表揚。

在上星期三（22日）的一個下午，一輛校巴停泊在新南威爾士州的一個停車場時，司機疑未有按下手掣，與教師一同下了車。就在此時，巴士突然溜前，有人試圖在車外阻止，而車上一位14歲少女Isabelle Miller就走上了駕駛席，並扭軚讓巴士避開了對面的油站。油站指，少女成功避開油站之餘，亦避免撞及迎面的車輛和行人，以及停泊在油站的3輛車，最後安全停下來，因此少女事後更被油站表揚和送上禮物。

油站稱可能會發生爆炸

Isabelle事後接受澳洲的媒體訪問時表示，她意識到巴士在溜前，而當時沒有人在控制軚盤，發覺會有危險之下就上前扭軚。她說：「當時已經開始接近油缸，而且沒有人來解決。所以我立即跳出來採取行動，扭軚避開。」油站的負責人就表示：「那時我們有客人在加油，如果那巴士撞上來，最壞情況是發生爆炸。」不過Isabelle指，自己最初關心是車內的同學：「如果不採取行動，對那些孩子可能會有很壞的結果。」

油站負責人又表示，感謝少女的無私和快速的反應，又指少女應該值得社區頒發一個英勇獎章。

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