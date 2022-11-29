澳洲權威字典辦網上投票 「單身漢手提包」獲選為年度新詞彙 究竟係咩意思？

在網民票選中名列第一的「單身漢手提包」，融合了澳洲人對雙關語笑話和雞肉餐點的熱愛。

據《麥覺理字典》解釋，外賣烤雞之所以被稱為「單身漢手提包」，是因為「在大快朵頤前不用多做其他準備，因此被單身人士視為方便食用的餐點，加上這種烤雞經常被包裝在有提把的小型膠袋裡，就像個手提包」。字典將其定義為：「名詞，口語上(幽默)稱呼外賣烤雞。」

澳洲權威的《麥覺理字典》(Macquarie Dictionary)周二公布2022年度新詞彙，其中「單身漢手提包」(Bachelor's handbag)獲網上票選第一，這是民眾對外賣烤雞的幽默口語稱呼。

甚麼是「完美睡眠主義症」？

《麥覺理字典》資深編輯摩根(Victoria Morgan)表示：「我們收到很多意見回饋，有些人將其稱為商人的手提包或單身漢的公事包……但我認為他們有些錯重點。你知道，有些人會說：『噢，我有家庭，不見得是單身漢。』不不，這只是個名詞。」

今年納入辭典的其他新詞彙還包括，感染新冠病毒後的症狀「辣嗆咳」(spicy cough)，還有燒毀超過10萬公頃林地的「超巨型大火」(gigafire)。

「完美睡眠主義症」(orthosomnia)這個詞彙雖非源於澳洲，但在票選榜上亦佔一席位。這指的是一種失眠症，「被認為是過度執著於可穿戴追蹤裝置建議的睡眠時數和質素數值，進而引起的焦慮」。

「麥覺理字典委員會」選出的年度詞彙則為「藍綠色」(teal)，這不僅是一種顏色，同時定義出新一代獨立政治人物，他們結合環保人士的綠色以及保守政策的藍色，在5月澳洲大選中脫穎而出。