據《衛報》報道，悉梨的庫吉海灘（Coogee）在當地時間10月15日下午出現數百個「神秘小黑球」，有些已經碎掉。環境保護局稱，這種未知物質可能是石油與碎片和水接觸時形成的「焦油球」，常見於石油洩漏時。

澳洲悉尼的知名景點庫吉海灘（Coogee），15日下午出現了數百個「神秘小黑球」，環境官員蒐集了樣本並送化驗中，同時呼籲市民不要觸摸或靠近，庫吉海灘（Coogee）關閉至今。

蘭域市（Randwick）市長柏加 (Dylan Parker) 表示，在10月16日早上，市政府的水上電單車在海上發現了可能是浮油的東西，海灘上仍然有碎片被沖上岸。不過，目前尚未得到證實。新南威爾斯港務局表示，尚未有船隻自行通報發生漏油事件。

州環境部長彭妮沙柏 (Penny Sharpe) 表示，環保署正在與其他政府機構和法醫科學家合作，以查明這些球到底是什麼、污染源以及其帶來的風險。在查明之前，呼籲市民勿下水游泳。

澳洲海洋保護協會石油和天然氣活動經理路易斯摩利斯（Louise Morris）在10月16日表示：「如果是石油，我們就面臨清理問題。」