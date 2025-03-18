澳洲海灘現神秘泡沫逾100泳客不適像患流感 大量死魚等海洋生物沖上岸

澳洲南部數個海灘出現大量黃綠色神秘泡沫，延至數百米，不少海洋生物屍體沖上岸，包括不同種類的魚和八爪魚等。連泳客和滑浪人士也遭殃，逾100人感不適，稱周末到了海灘後現感冒和流感症狀，包括出現視力模糊、眼睛痕癢、咳嗽和呼吸困難等。當局關閉海灘調查，稱可能是天氣炎熱、海水靜止和持續的海洋熱浪，導致微藻大量繁殖造成污染。

澳洲海灘現神秘泡沫｜還未下水已咳嗽

距離南澳阿德萊德(Adelaide)約80公里的Waitpinga Beach、Parsons Beach、Kings Beach和Petrel Cove的海岸均現泡沫，有民眾稱，肉眼可見水面有浮油。上周六早上與朋友到Waitpinga Beach滑浪的Anthony Rowland指，離開海灘行上山丘後仍不斷咳嗽，到停場車遇見數人，他們也咳嗽，即使還未下水。Rowland還感到眼痛、喉嚨痛，以及咳了整天。他在社交網貼文後，不少人留言稱也有相同徵狀，有一名年輕滑浪者稱只是在海中半小時已出現徵狀。