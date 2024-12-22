澳洲海灘驚現詭異生物 像藍手指交纏 科學家稱奇：從未見過

澳洲新南威爾士省一個家庭近日在海灘玩耍時，意外發現一種詭異生物在海灘上大量聚集，呈深藍色管狀，像手指交纏在一起。有科學家看過現場影片後表示從未見過這物種，推猜牠們體內可能含劇毒，呼籲民眾不要觸碰或進食。 英國《鏡報》報道，居於新省貝特曼斯灣附近的母親卡薩爾(Shantara Cassar)，近日帶著5歲兒子到海灘玩水，結果兒子看到衝浪板上有詭異生物，卡薩爾隨即拍片並上傳Facebook，詢問網民有否見到這種生物，又問其是否有毒，深怕她與兒子接觸後會受感染。

怪生物聚集石頭上 卡薩爾描述，這奇怪生物呈深藍色，看來是多條管狀個體聚集在一塊石頭上，從她拿著生物時的感覺，推測牠不是已死亡就是離開水面後，才呈現看似手指交纏在一起的狀態。貼文隨即引發熱議，不少網民推測可能是某種珊瑚。

科學家解謎 有「珊瑚教父」之稱的科學家貝隆(John Veron)看到照片後表示驚訝，直言這種生物有點奇怪，自己從沒見過。他經仔細查看後，認為很可能是菟葵目(Eranthis stellata)一種。專門研究珊瑚的海洋生物學家斯坦伯格(Rosemary Steinberg)則表示，沒有親眼看到樣本很難正確辨認是何種生物，但他確定是菟葵目。

是否有毒？ 斯坦伯格亦指，這類物種只有在特定情況下才會發出劇毒，觸摸或觀察通常不會中毒，但絕對不可食用。如果曾觸碰到牠們，應要立即洗手。 他也說明，這種菟葵目生物和水母一樣有刺細胞，但最多只會造成輕微刺激，牠們白天會收起觸手，像是在海底的詭異手指，晚上就會張開觸手，就像水中盛放的雛菊。