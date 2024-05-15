澳洲無聲無息「暫停」內地人申請工作假期簽證 被質疑針對中國

澳洲政府被指「靜靜雞」暫時不准內地人申請working holiday visa(工作假期簽證)，引起內地申請者質疑是否針對中國。澳洲傳媒指，內政部並沒有公開宣布，只在網頁列出5個國家被「停賽」，除了中國，還有巴西、瑞士、泰國和土耳其。根據內政部資料，若某個國家或地區的工作假期簽證的申請限額近乎爆滿，就會暫停有關國家或地區的申請，不再接受任何申請。不過，報道指內地申請者的限額距爆滿還差很遠。

根據澳洲和中國之間的自貿協定，從2015年起每年開放5,000名內地人申請工作假期簽證。澳洲廣播公司稱，今個財政年度為止，澳洲僅對內地406名新的申請者發出簽證。至於為何暫停處理內地人的申請，澳洲政府未有回覆有關查詢。