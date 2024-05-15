澳洲無聲無息「暫停」內地人申請工作假期簽證 被質疑針對中國

澳洲政府被指「靜靜雞」暫時不准內地人申請working holiday visa(工作假期簽證)，引起內地申請者質疑是否針對中國。澳洲傳媒指，內政部並沒有公開宣布，只在網頁列出5個國家被「停賽」，除了中國，還有巴西、瑞士、泰國和土耳其。根據內政部資料，若某個國家或地區的工作假期簽證的申請限額近乎爆滿，就會暫停有關國家或地區的申請，不再接受任何申請。不過，報道指內地申請者的限額距爆滿還差很遠。
根據澳洲和中國之間的自貿協定，從2015年起每年開放5,000名內地人申請工作假期簽證。澳洲廣播公司稱，今個財政年度為止，澳洲僅對內地406名新的申請者發出簽證。至於為何暫停處理內地人的申請，澳洲政府未有回覆有關查詢。
澳洲工作假期｜內地等地區申請者改為抽籤
據悉，從今年起至2025年6月，來自內地、印度與越南的申請者，將改為經「抽籤」選出。有內地青年辭掉工作，一心以為可以前往澳洲卻落空。內地申請者Lily Li稱，她去年收到澳洲內政部回覆，指她將參與下一輪抽籤，而其登記將於今年4月30日到期，「直至限期屆滿前最後一天，大家都等待奇蹟」。她認為內地人連「抽籤」資格也被拒。數百內地年輕人湧到澳洲駐中國大使館的微博留言要求解釋，有人留言稱「你是騙子」。
另有報道指，新的抽籤制度系統還未上線，相關申請流程預計等到今年下半年才會重新開放，可官方並未提供明確時間。