澳洲狂男趕住落機　擅開逃生門踩機翼離開被捕(有片)

澳洲墨爾本機場周四(22日) 一架捷星航空(Jetstar Airway)航班上，有一名30歲男子，疑因趕落機，竟自行打開飛機逃生門，跳至機翼上，並從機翼滑到停機坪，其後被警方拘捕。

綜合報道，事發於當地22日上午約10時，捷星航空JQ507班機從悉尼抵達墨爾本機場，飛機已於停機坪上靜止於。網上影片顯示，一名男子在機翼上行走，並走到停機坪，未幾遭澳洲聯邦警察攔截並帶走。