澳洲狂男趕住落機　擅開逃生門踩機翼離開被捕(有片)

澳洲墨爾本機場周四(22日) 一架捷星航空(Jetstar Airway)航班上，有一名30歲男子，疑因趕落機，竟自行打開飛機逃生門，跳至機翼上，並從機翼滑到停機坪，其後被警方拘捕。
綜合報道，事發於當地22日上午約10時，捷星航空JQ507班機從悉尼抵達墨爾本機場，飛機已於停機坪上靜止於。網上影片顯示，一名男子在機翼上行走，並走到停機坪，未幾遭澳洲聯邦警察攔截並帶走。
男子事後被捕及送院檢查
捷星航空表示，客機當時已經停下，涉事男子等不及下機的正常出口開啟，在緊急出口前來回踱步，機組人員和其他乘客都勸他坐下，惟他屢勸不聽，隨後打開緊急出口跳上機翼，並在機翼上行走，隨後從引擎附近滑下來到地面。
澳洲警方表示，該男子經救護人員評估後被送往醫院進行進一步檢查，他涉嫌具攻擊性行為和違反飛機安全規定而被捕，事件仍在調查。
Passengers on a flight from Sydney to Melbourne watched in horror as a man pushed past people in the exit row, and opened the emergency door. The Jetstar plane had just landed when he ran out the door, and onto the wing. https://t.co/TWh1KQgBAw @BlakeJohnson #7NEWS pic.twitter.com/tQVBXBLrqV— 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) August 22, 2024