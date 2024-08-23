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國際
2024-08-23 12:38:00

澳洲狂男趕住落機　擅開逃生門踩機翼離開被捕(有片)

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澳洲狂男趕住落機，擅開逃生門離開被捕。(X)

澳洲狂男趕住落機，擅開逃生門離開被捕。(X)

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澳洲墨爾本機場周四(22) 一架捷星航空(Jetstar Airway)航班上，有一名30歲男子，疑因趕落機，竟自行打開飛機逃生門，跳至機翼上，並從機翼滑到停機坪，其後被警方拘捕。

綜合報道，事發於當地22日上午約10時，捷星航空JQ507班機從悉尼抵達墨爾本機場，飛機已於停機坪上靜止於。網上影片顯示，一名男子在機翼上行走，並走到停機坪，未幾遭澳洲聯邦警察攔截並帶走。

飛機逃生門被打開。(X) 一名男子在機翼上行走，並走到停機坪。(X) 男子被澳洲聯邦警察攔截並帶走。(X) 一名男子在機翼上行走，並走到停機坪。(X)

男子事後被捕及送院檢查

捷星航空表示，客機當時已經停下，涉事男子等不及下機的正常出口開啟，在緊急出口前來回踱步，機組人員和其他乘客都勸他坐下，惟他屢勸不聽，隨後打開緊急出口跳上機翼，並在機翼上行走，隨後從引擎附近滑下來到地面。

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澳洲警方表示，該男子經救護人員評估後被送往醫院進行進一步檢查，他涉嫌具攻擊性行為和違反飛機安全規定而被捕，事件仍在調查。

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