澳洲猶太學校女校長涉性侵3女生罪成

澳洲一間正統猶太人女校多年前發生持續的性侵事件，涉案的以色列籍女校長一度潛逃回以色列，至2021年才引渡回澳洲。澳洲法院今日（3日）裁定其罪名成立，之後再作判刑。
涉案的56歲女校長Malka Leifer，被陪審團裁定在2003至2007年對其中2名學生作出強姦以及性侵的指控成立，而第3名女生的性侵指控則不成立。Malka Leifer被指控超過20多宗的控罪，她一直否認，並且在以色列花了多年拒絕被引渡，直到2021年才被以色列的法官判引渡到澳洲。
她被指在作為墨爾本一間猶太女校作為校長時，在鎖上的課室、學校旅行以及校長的家中，對3名女生作出性侵。並指在她們畢業以及返回學枚任實習教師時，仍受Malka Leifer的侵犯。
其中一名受害女生Dassi Erlich在法院外表示：「當我們回顧這個旅程，一切在以色列發生，我們所遇到的都是難以置信。而我們最後獲得，她有罪。她有罪這是不能拿走的，她就是有罪。」
控方指，Malka Leifer的性傾向顯然對女童有興趣，並利用職權的優勢，利用女孩的性無知。控方指出，由於受害人成長於極端保守的猶太社區，因此青少年的性知識甚少。控方又批評，Malka Leifer因為知道這些女童在家裡被忽視，因此假裝對她們的「愛」並表示為她們提供幫助。雖然辯方否認有關控罪，但辯方未有傳召證人，包括Malka Leifer本人。
曾以精神問題拒絕引渡
在被指控之後，Malka Leifer逃回以色列，在2014年的時候澳洲提出引渡的申請，但以色列法院2年後以其精神狀態不適合為理由而中止引渡。之後透過私家偵探的調查，拍到Malka Leifer購物及在銀行以支票提款後，以色列當局2018年重啟調查及拘捕Malka Leifer，並在2021年指她冒充精神病人而將她引渡到澳洲。
陪審團在經過兩星期的審訊後，裁定Malka Leifer的其中18項控罪成立，另外9項控罪不成立。法庭將在之後判刑。