澳洲猶太學校女校長涉性侵3女生罪成

澳洲一間正統猶太人女校多年前發生持續的性侵事件，涉案的以色列籍女校長一度潛逃回以色列，至2021年才引渡回澳洲。澳洲法院今日（3日）裁定其罪名成立，之後再作判刑。

涉案的56歲女校長Malka Leifer，被陪審團裁定在2003至2007年對其中2名學生作出強姦以及性侵的指控成立，而第3名女生的性侵指控則不成立。Malka Leifer被指控超過20多宗的控罪，她一直否認，並且在以色列花了多年拒絕被引渡，直到2021年才被以色列的法官判引渡到澳洲。

她被指在作為墨爾本一間猶太女校作為校長時，在鎖上的課室、學校旅行以及校長的家中，對3名女生作出性侵。並指在她們畢業以及返回學枚任實習教師時，仍受Malka Leifer的侵犯。