澳洲珠寶店Germani老闆自導自演搶劫 企圖騙逾280萬澳元保險金

澳洲著名高級珠寶店Germani今年1月遭賊人打劫，兩名匪徒上月落網，揭發這宗劫案是65歲老闆Michel Germani自編自導自演，企圖騙取逾280萬澳元(約1,478萬港元)保險金。他周一被捕及遭控告嚴重搶劫及剝奪別人自由、試圖以欺騙手段不誠實地獲取財政利益等4項罪名。被劫的店舖2020年也曾遭3名蒙面男子打劫，並未捉到匪徒，警方正調查兩宗案件是否有關聯。

Germani亞裔妻子Coco Germani任該珠寶店的董事，她遭當地電視台9News節目追訪時指丈夫「無辜」，也稱自己並不知情，「我甚麼也不知道」。報道指，Germani的珠寶王國出現資金周轉問題，已關掉悉尼兩間旗艦店。