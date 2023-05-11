澳洲珠寶店Germani老闆自導自演搶劫 企圖騙逾280萬澳元保險金

澳洲著名高級珠寶店Germani今年1月遭賊人打劫，兩名匪徒上月落網，揭發這宗劫案是65歲老闆Michel Germani自編自導自演，企圖騙取逾280萬澳元(約1,478萬港元)保險金。他周一被捕及遭控告嚴重搶劫及剝奪別人自由、試圖以欺騙手段不誠實地獲取財政利益等4項罪名。被劫的店舖2020年也曾遭3名蒙面男子打劫，並未捉到匪徒，警方正調查兩宗案件是否有關聯。
Germani亞裔妻子Coco Germani任該珠寶店的董事，她遭當地電視台9News節目追訪時指丈夫「無辜」，也稱自己並不知情，「我甚麼也不知道」。報道指，Germani的珠寶王國出現資金周轉問題，已關掉悉尼兩間旗艦店。
Germani珠寶店劫案｜無辜女店員遭刀架頸受驚嚇
警方指，1月19日傍晚6時30分，Germani與一名女職員在店內為兩名預約男顧客服務。他最初向警員稱，其中一名男子拔刀指嚇女店員，另一人威嚇他打開保險箱。Germani又稱，賊人綁起他與女店員的雙手雙腳，得手後逃去。警方上月拘捕兩名分別37歲和57歲劫匪後，稱有足夠證顯示Germani是幕後指使者。警方表示，事發時在店內的女職員無辜，相信搶劫是真的，受到極大驚嚇。報道指，那名女職員甚至遭利刀架頸。有前調查員稱，Germani被控剝奪女職員的自由是重罪，若罪成，一定會被判監。
Germani珠寶店劫案｜贊助遊戲節目成家傳戶曉 顧客包括戴妃等名人
Germani是黎巴嫩裔移民，在1980年代中移居悉尼並創立其寶珠事業。在二十多前，其開設的Germani Jewellery贊助電視遊戲節目《世紀特賣會》，令其成為家傳戶曉品牌。Germani在全球開設分店，顧客包括沙特阿拉伯王室家庭，並為有「玉婆」之稱的荷李活已故女星伊莉莎伯泰萊，以及已故英國王妃戴安娜等名人設計首飾，因而在業界打響名堂。