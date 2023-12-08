澳洲男子海灘掉落烤豬洞遭活埋　送院多日後證實不治

澳洲一名1子在上周末（2日）於昆士蘭的一個海灘，跌落一個為烤豬而挖掘的洞內，並遭到活埋。及後在15人的協助下將他救出，但最後在周四（7日）證實不治。
23歲男子的Josh Taylor，在上周末在昆士蘭的博來比島一個海灘參與露營時，誤墮入一個為烤豬而挖掘，深1.5米的洞穴，並遭到活埋。當地媒體表示，在15人的協助之下，將Josh Taylor從洞穴救出，並有人即時為他進行心肺復甦，之後由直昇機送往醫院。不過其家人在周四證實，他們已關掉男子的維生器材。
澳洲昆士蘭的警方就呼籲，有見到事件的人向他們聯絡，以了解有關的事件。警方表示：「可能有很多人在現場，但他們未有向警察說甚麼。」Josh Taylor的家人就表示，他受的傷太嚴重，令他無法康復，但仍感謝醫院的照顧。
有目擊者指，Josh Taylor當時坐着，當他起身時就誤踏入那個洞內，而洞壁隨即倒塌將其活埋。有份協助救助的一個男子表示，他當時準備與家人離開，但聽到有人叫救命就前往協助。在他到達時，見到Josh Taylor的家人在拼命救人，他表示：「我肯定是有人掉了落洞，而我就只有不斷在挖掘。當我最初去到洞邊，我就他的腳都見不到，那個洞就是那樣深。