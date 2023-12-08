澳洲男子海灘掉落烤豬洞遭活埋　送院多日後證實不治

澳洲一名1子在上周末（2日）於昆士蘭的一個海灘，跌落一個為烤豬而挖掘的洞內，並遭到活埋。及後在15人的協助下將他救出，但最後在周四（7日）證實不治。

23歲男子的Josh Taylor，在上周末在昆士蘭的博來比島一個海灘參與露營時，誤墮入一個為烤豬而挖掘，深1.5米的洞穴，並遭到活埋。當地媒體表示，在15人的協助之下，將Josh Taylor從洞穴救出，並有人即時為他進行心肺復甦，之後由直昇機送往醫院。不過其家人在周四證實，他們已關掉男子的維生器材。