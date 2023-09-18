澳洲男帶寵物蛇衝浪　被環境部門罰款指令動物承受不必要壓力（有片）

澳洲黃金海岸的一個男子，拍攝自己與寵物蛇一同衝浪的影片，被澳洲昆士蘭省的環境及科學部門罰款2,322澳元（約1.16萬港元），原因是當局指他令動物承受不必要的壓力。
Higor Fiuza是澳洲昆士蘭的名人，他在本月初帶同自己的寵物，中部地毯蟒Shiva衝沖而令他受到關注。不過他隨即被當地的動物保護部門開出罰單。昆士蘭省的環境及科學部門向當地傳媒表示，已就Higor Fiuza的行為進行了調查，並向他開出2,322澳元的罰單，指他違反飼養蛇的許可。
當地野生動物保護的官員指出，Higor Fiuza將寵物帶出公眾地方，令牠需要承受「不必要的壓力」，以及令他們作出不能預計的行為。官員指：「蛇顯然就是冷血動物，即使牠們懂得游泳，但是還是會避免接觸水。蟒蛇會發現，水將是非常的寒冷。唯一可以下海，即便是海蛇。」
不過Higor Fiuza覺得自己沒有錯，他在接受當地媒體訪問表示自己喜歡滑，而且帶同寵物蛇衝浪至少有10次：「我經常有牠去海灘牠喜歡在水中游泳。所以有一日，我決定帶牠出去衝浪，而牠也喜歡。通常當牠不喜歡的時候會發出嘶嘶聲，不過牠沒有，而且一直很型。」據報其實Shiva不是第一隻衝浪的動物，也有一隻鴨過去跟澳洲一個滑浪冠軍在該海灘滑水。