澳洲男帶寵物蛇衝浪　被環境部門罰款指令動物承受不必要壓力（有片）

澳洲黃金海岸的一個男子，拍攝自己與寵物蛇一同衝浪的影片，被澳洲昆士蘭省的環境及科學部門罰款2,322澳元（約1.16萬港元），原因是當局指他令動物承受不必要的壓力。

Higor Fiuza是澳洲昆士蘭的名人，他在本月初帶同自己的寵物，中部地毯蟒Shiva衝沖而令他受到關注。不過他隨即被當地的動物保護部門開出罰單。昆士蘭省的環境及科學部門向當地傳媒表示，已就Higor Fiuza的行為進行了調查，並向他開出2,322澳元的罰單，指他違反飼養蛇的許可。