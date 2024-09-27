澳洲男捕獲深海皇帶魚　「末日之魚」傳預告地震海嘯

海底存在着許多外貌驚奇的生物，澳洲最近有民眾夜釣時捕獲怪魚，牠長着一張「馬臉」和超長身軀，原來此魚名為「皇帶魚」（Oarfish），牠還有個驚悚的名字叫「末日之魚」（Doomsday Fish），引起熱議。

《每日郵報》報道，提維群島探險公司（Tiwi Islands Adventures）一位船長彼得森（Curtis Peterson）與一名澳洲男子，上周在澳洲北端的梅爾維爾島（Melville Island）出海夜釣時，釣到這尾罕見的皇帶魚，此魚之大，需要兩個成年男性合力抬起才能看到全貌。

有人質疑是AI合成

釣魚節目《Fishing Australia TV》也在Facebook公開這尾皇帶魚的長相，形容其有長長的馬臉、盤子大小的眼睛、大且長的銀白色身體。畫面曝光後吸引網友熱烈討論，還有人質疑是AI合成的產物。

一位釣魚專欄作家朱利耶斯（Alex Julius）也驚訝的表示，他也是首次聽說有人在該地區釣到這樣的魚，因為大多數皇帶魚出現時都是被沖上岸邊，且已死亡，捕獲活體的情形非常罕見。