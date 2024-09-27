澳洲男捕獲深海皇帶魚　「末日之魚」傳預告地震海嘯

海底存在着許多外貌驚奇的生物，澳洲最近有民眾夜釣時捕獲怪魚，牠長着一張「馬臉」和超長身軀，原來此魚名為「皇帶魚」（Oarfish），牠還有個驚悚的名字叫「末日之魚」（Doomsday Fish），引起熱議。
《每日郵報》報道，提維群島探險公司（Tiwi Islands Adventures）一位船長彼得森（Curtis Peterson）與一名澳洲男子，上周在澳洲北端的梅爾維爾島（Melville Island）出海夜釣時，釣到這尾罕見的皇帶魚，此魚之大，需要兩個成年男性合力抬起才能看到全貌。
有人質疑是AI合成
釣魚節目《Fishing Australia TV》也在Facebook公開這尾皇帶魚的長相，形容其有長長的馬臉、盤子大小的眼睛、大且長的銀白色身體。畫面曝光後吸引網友熱烈討論，還有人質疑是AI合成的產物。
一位釣魚專欄作家朱利耶斯（Alex Julius）也驚訝的表示，他也是首次聽說有人在該地區釣到這樣的魚，因為大多數皇帶魚出現時都是被沖上岸邊，且已死亡，捕獲活體的情形非常罕見。
Aussie blokes score catch of a lifetime after reeling in incredibly rare fish https://t.co/UBqo2Tkp3Y pic.twitter.com/jbSuN8EhF0— Daily Mail Online (@MailOnline) September 25, 2024
口感有如橡膠
報道稱，皇帶魚體長可達10米，還能下潛到1,000米深海，西方文化中稱其為「末日之魚」，傳說看到牠是上天帶來的警告訊息，也有人認為此魚出現，乃是大地震或海嘯前兆，眾說紛紜。
雖然這條皇帶魚非常大，但朱利耶斯說，皇帶魚口感有如橡膠之類的膠狀物，並不好吃。
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