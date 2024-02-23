澳洲男警涉殺害電視台主持前男友及新歡　二人屍體仍然失蹤

澳洲警方拘捕了一名28歲的男警員拉馬爾（Beau Lamarre），他涉及殺害其電視台主持男友貝爾德（Jesse Baird）及其新男友的戴維斯（Luke Davies）。警察表示雖然發現了染有二人血跡的物品，但二人的屍體仍未尋回。

澳洲警方表示，他們周三（21日）的搜索，在悉尼附近的一個垃圾桶內，發現二人染血的物品，並在周五（23日）表示已扣留貝爾德的前男友，警員拉馬爾。然而警方表示，目前未發現兩人的遺遺體以及他們的死因。警方透露，該對同性的情侶在周一（19日）在貝爾德在悉尼近郊的家中被殺害。之後他們的遺體被移送到一輛白色的客貨車。目擊者表示，他們在那天的早上聽到些爭執及吵鬧聲。然後有關的貨車就在傍晚被閉露電視拍到，該輛貨車在周五早上，於悉尼南部被發現。