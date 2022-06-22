澳洲男魔鬼保母性侵非禮BB 招聘網站狂sell自己呃家長信任

家長從網上招聘保母，須加倍小心！澳洲一名男子在保母招聘網站吹噓自己如何熟手照顧BB，結果騙到多名家長僱用，但原來是孌童的魔鬼保母，不僅性侵、非禮BB，還拍攝過程……

澳媒報道，24歲的哈里斯-馬卡姆(Jareth Thomas Harries-Markham)周二在珀斯法院透過視像出庭，他涉嫌於2020年7月至去年8月間性侵、非禮他照顧的兒童，被控221項涉及兒童性罪行的罪名。他承認其中141項控罪，包括一項性侵13歲以下兒童，其餘還包括多項猥褻錄影等控罪。西澳最高法院將於9月27日判刑。

招聘網引家長上釣

控方指，哈里斯-馬卡姆在兩個保母招聘網站貼文找工作，說自己喜歡幫人照顧孩子，把孩子培育成他們可以做到的最好狀態。在其中一個網站，他聲稱有超過4年保母經驗，有獲當局批准與兒童一起工作的證明，通過警方審核，有急救證書，稱「我是隨和的人，可以照顧任何年齡的孩子，沒工作時間限制，可以處理家庭要我做的任何事」。在另一個招聘網上，他則聲稱有超過5年的保母經驗。