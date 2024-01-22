澳洲知名台灣街頭藝人潛水溺斃 巨型氣球表演帶來無限歡樂(有片)

來自台灣、被稱為「悉尼氣球人」的澳洲知名街頭藝人Vincent Huang本月較早前在塔斯曼尼亞王島(King Island)附近潛水時不幸喪生。友人形容他是真誠的好友，為無數人帶來歡樂和笑容。
澳洲9NEWS新聞網報道，43歲的Vincent Huang在澳洲是受歡迎的街頭藝人，以在悉尼中央商業區街頭套上巨大藍色氣球跳舞聞名。近幾年來，行經悉尼中央商業區的人們都會看到他的街頭演出。
來自台灣的Vincent Huang據指早在2019年就開始在悉尼表演，他坐在瑜伽墊上，把身體塞進一個有彈性的巨型藍色氣球裡，隨著活力十足、節拍強勁的音樂搖晃跳躍，逗得觀眾又驚又喜。
Vincent Huang本月7日到塔斯曼尼亞王島潛水時，在西面的潛水點「約翰遜岩」(Johnson Rock)發生意外，救援人員接報趕赴現場施救。
儘管他獲救，同伴也趕忙替他施以心肺復甦，但惜仍返魂乏術。其確切死因仍有待確定。他的親屬已趕往塔斯曼尼亞首府荷巴特，把他的骨灰帶回台灣。
友人悼念
Vincent Huang的朋友受訪表示：「在大多數人眼中，他是墨爾本和悉尼街頭藝人『氣球人』。但對我們來說，他是經驗老道的漁夫、狩獵愛好者，也是熱愛自由潛水和滑雪的人。他的大方開朗感染了許多人。」