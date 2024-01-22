澳洲知名台灣街頭藝人潛水溺斃 巨型氣球表演帶來無限歡樂(有片)

來自台灣、被稱為「悉尼氣球人」的澳洲知名街頭藝人Vincent Huang本月較早前在塔斯曼尼亞王島(King Island)附近潛水時不幸喪生。友人形容他是真誠的好友，為無數人帶來歡樂和笑容。

澳洲9NEWS新聞網報道，43歲的Vincent Huang在澳洲是受歡迎的街頭藝人，以在悉尼中央商業區街頭套上巨大藍色氣球跳舞聞名。近幾年來，行經悉尼中央商業區的人們都會看到他的街頭演出。

來自台灣的Vincent Huang據指早在2019年就開始在悉尼表演，他坐在瑜伽墊上，把身體塞進一個有彈性的巨型藍色氣球裡，隨著活力十足、節拍強勁的音樂搖晃跳躍，逗得觀眾又驚又喜。