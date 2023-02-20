澳洲社區孩子個樣相似　揭捐精者只為一己私慾

人工受孕給予許多受到不孕問題困擾的人帶來一絲新希望，不過，由於法例未及完善，或會有人刻意鑽法律罅。澳洲一個社區舉辦一場燒烤聚會，未料社區父母到現場後，驚覺大家的子女都生得非常似樣，警方追查後，發現原來一名男子為了賺取旅遊費，使用4個不同假名「捐精」給社區居民，他的子女更多達60人。

報道指，目前已知該名男子有多達60名小孩都是他的親生骨肉，實際人數可能更多。(資料圖片)

英國《每日郵報》(Daily Mail)，澳洲一個LGBTQI社區近日舉辦一場活動，邀請區內的新手父母參加燒烤聚餐，不過父母們卻發現場內小孩子的樣貌都生得好神似，始感到不對勁並展開追查。其中有人找到給自己捐精的男子竟然透過官方及非官方渠道提供服務。

報道指，目前已知該名男子有多達60名小孩都是他的親生骨肉，實際人數可能更多，至於這些父母為何察覺到情況，是由於捐精者不是白人。當地的不孕症診所「Fertility First」醫生Anne Clark透露，院方確實有這名男子的數據，已將該男子的案例報告提交給政府，她也批評這樣的行為是徹頭徹底的刑事犯罪。