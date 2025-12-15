澳洲禁16歲以下用10款社交媒體 青少年轉用冷門App 小紅書下載量增

上有政策，下有對策？澳洲禁止16歲以下兒童及青少年使用10款主流社交媒體，包括TikTok、YouTube、Instagram和Facebook等都不能使用，但「小紅書」等不在被禁之列的社媒App，近日下載量大增。 英國《金融時報》報道，蘋果App Store排行榜上，上周TikTok母公司字節跳動旗下的生活風格App「Lemon8」，躍升成App Store下載量最高的生活類App，其次是照片分享App「Yope」。第3位是標榜提供兒童安全空間的美國影音分享平台「Coverstar」，中國的「小紅書」也增加不少新用戶。連Meta旗下即時通訊軟件WhatsApp也得益，因為16歲以下的澳洲兒童及青少年要尋找新管道維繫社交網絡。

澳洲本月10日起禁止16歲以下未成年人士註冊、使用10款被認定可能對兒童及青少年造成傷害的社交媒體，是全球第一個實施類似法例的國家。被禁的社交平台，分別為YouTube、X、Facebook、Instagram、TikTok、Snapchat、Reddit、Twitch、Threads以及Kick。這些公司若違反規定讓未成年人士使用，最高罰款5,000萬美元(約3.89億港元)。 這項禁令將責任歸於科技公司，要求他們必須驗證註冊用戶的年齡。包括Meta、X、TikTok及Google在內等科企，必須向澳洲的網絡監管機構提交資料，以評估有否遵守規定。



澳洲科廷大學教授利弗(Tama Leaver)指出，隨年輕用戶湧入，成為替代品的未遭禁App、通訊軟件和遊戲平台，很可能出現「魔法式增長」，因為「對被迫退出原有平台的人來說，他們正尋找新去處。他們現在是到處蜻蜓點水，之後會重新集結」。 《金融時報》指，TikTok旗下的Lemon8，已與負責執行新法例的澳洲網絡安全專員會談。美國的「Yope」，其行政總裁伊斯梅洛(Bahram Ismailau)受訪指，他們仍未在澳洲推出，但目前當地用戶已超過10萬，且註冊人數因口耳相傳而快速增長。 然而，澳洲政府已表明若有需要，將考慮擴大納入禁令規範的App範圍。悉尼大學商學院講師費爾南德斯(Ellese Ferdinands)表示，這些冷門App突然崛起，反映澳洲禁令的侷限性。她質疑：「如果一款新App能在一夜之間出現，這又要如何監管？現在TikTok、Instagram等平台有來自監管機構的高度關注及壓力，但同樣的防護機制卻漏掉其他沒那麼紅的App。」

儘管質疑澳洲政府的做法，遭禁的10款社交平台仍配合新法實施。但美國的Reddit早前提出法律挑戰，指出這項禁令違憲。 利弗指出，年輕人從公開社交平台轉至WhatsApp等私人通訊軟件，恐有始料不及的後果，「這些並不是某些人想像中的烏托邦。其實是一個封閉空間，更難看清裡面發生甚麼事，反而可能把問題推到檯面下，而更不易察覺」。

