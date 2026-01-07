澳洲網紅花1萬元參加內地「減肥監獄」　電網禁足14日狂減4公斤(有片)

為了成功瘦身，有多少人願意花錢參加高強度刻苦減肥營？內地近期興起一種被外媒謔稱為「減肥監獄」(Fat Prison)的軍事化減肥營，標榜能在28天內快速減肥。澳洲一名女網紅親身體驗後在社群媒體揭露內部實況，學員不僅要面對高強度的體能操練，營區更被高牆與電網包圍，嚴格禁止外出，引發國際網友熱議。
綜合報道，社交平台Instagram(IG)帳號「@eggeats」為一名28歲澳洲華裔網紅，因對生活感到停滯，毅然辭去高薪工作，支付約1,000美元(約7,800港元)飛往中國參加這個為期4個星期(28日)的封閉式減肥課程。@eggeats在影片中展示，減肥營四周被混凝土高牆環繞，上方架設鐵絲網與通電圍籬，大門24小時上鎖。所有學員入營時必須接受行李檢查，任何泡麵、油炸零食等「違禁品」都會被沒收。除非有「正當理由」，否則28天內嚴禁踏出營區一步。
專家警告：封閉減重營往往伴隨著運動傷害與代謝失調風險
@eggeats指，學員生活作息採嚴格軍事化管理，住宿環境則是5人一間的宿舍，生活條件相當簡樸；每天早上7時半起床，8時進行「強制過磅」，接著便展開長達12小時的魔鬼訓練。課程內容包括團體有氧運動、高強度間歇訓練(HIIT)、重量訓練與飛輪課。飲食方面則受到精確控制，早餐通常是4隻蛋、半個番茄、一片麵包與小青瓜；午晚餐如此類推，雖然有鴨肉或炒青菜，但份量皆經過計算。@eggeats在這種環境下僅7日就減去2.25公斤；14日就共減去4公斤，儘管成效顯著，她也直呼「並不有趣」。這種極端的減重方式亦引發爭議，有專家警告，此類標榜「快速減重」的封閉營隊，往往伴隨著運動傷害與代謝失調的風險。然而，在身材焦慮與網絡媒體的推波助瀾下，這類減肥生意在內地依然門庭若市。