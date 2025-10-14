澳洲總理與特朗普兒子等名人　私人電話號碼被放上網

澳洲傳媒報道，一個在報稱在美國的網站上，用戶可以免費試用後，獲得大量名人的電話號碼及電郵地址。網站聲稱他們是透過人工智能（AI）在網上進行搜尋已獲得有關資料。澳洲副總理馬爾斯（Richard Marles）表示：「我們已通知當局，並開始採取行動，不過顯然這是值得憂慮。」澳洲聯邦警察表示，已正式要求將總理的個人資料刪除，而其他機構亦在努力對國會議員的影響減低。

聲稱AI網上搜尋取得資料

根據澳洲廣播公司（ABC）及英國廣播公司（BBC）的嘗試，已確認有關的聯絡資料是真實的，不過他們表示為避免對受害者有更大影響而拒絕公開網站。而BBC就發現，當中還包括前美國總統的克林頓（Bill Clinton）以及奧巴馬（Barack Obama），不過打通後對方只覺得奇怪。報道稱，目前未知有關資訊在網上流傳多久，但是阿爾巴內塞的辦公室指，他們在上個月已留意到事件。至於蘇珊利更表示，在傳媒聯絡之前，至昨日都不知道網站的存在。

網站聲稱他們是透過AI在社交平台、求職網站以及各網站上收集，並讓公司及專業人員從中獲得好處。澳洲墨爾本大學的電腦及資料科技教授就指出，有關的資料被公司可能會對個人造成影響。該教授稱，隨着AI的普及，以往人脈需要透過積累，但現在要取得名人的聯絡號碼比起過往來得容易。他認為，人們有權力刪除他們在網上的資料變得重要。據報道稱，在有關洩露號碼的網站，是有退出的功能。而澳洲警察指今次是「利用傳輸服務作出威脅、滋擾等行為」，並指澳洲將採取行動應對違法人士。