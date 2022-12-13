澳洲罕爆槍擊案6死1傷 4警查失蹤案竟被「失蹤人士」偕兄夫婦伏擊 新紮男女警慘遭行刑式射殺(有片)

29歲新紮女警Rachel McCrow慘遭行刑式槍殺。(互聯網)

26歲新紮男警Matthew Arnold同遭行刑式槍殺。(互聯網)

澳洲發生罕見槍擊案，震撼寧靜社區，且案情極度曲折。4名警員周一接報上門調查一宗失蹤案時，竟遭包括「失蹤人物」在內的3人伏擊，其中年僅二十多歲的一男一女新紮警員，慘遭近距離行刑式射殺。當局急派緊急應變部隊增援，雙方對峙約5小時後，3名槍手全數被擊斃。案件共釀6死1傷，包括一名無辜中流彈死亡的鄰居。據報3名槍手來自同一家庭，而「失蹤人物」本來是春風化雨、受學生愛戴的前校長，早前因學生考試作弊爭議及健康問題，踏上極端思想不歸路。

澳洲槍擊｜4男女警員越過圍欄尋人 突遭屋內3男女伏擊 案發在布里斯班以西約270公里的的偏遠地區威姆畢拉(Wieambilla)。當地警方接獲民眾報案，稱有親人失蹤，失蹤者是當地一間學校的46歲前校長特雷恩(Nathaniel Train)。4名警員於下午4時半到達特雷恩47歲兄長加雷斯(Gareth)的寓所調查，據報警車曾經鳴笛，而警員見屋內沒有動靜，便攀過已上鎖圍欄，準備四處察看。沒料此時突然槍聲四起，一名26歲男警及一名29歲女警，在槍林彈雨下中槍倒地，而開槍者是特雷恩兩兄弟以及兄長的45歲妻子。據報兩兄弟施襲時穿上迷彩服。 第3名28歲男警腿部中槍，負傷逃出。另一名28歲女警則躲進一片灌木內，槍手追截一輪後，折返向倒地的一男一女警員，近距離開槍，並取走二人警槍。3名槍手之後放火，欲逼使躲在灌木的女警現身，期間女警發短訊跟摯愛道別，幸她最終逃過一劫。一名58歲鄰居聞槍聲出門查看時，慘中流彈身亡。 警方於下午6時把現場附近到為緊急地帶，並派16名特別部隊成員到場。最終在當地時間晚上10時30分擊斃3名槍手。

澳洲槍擊｜受人尊崇前校長 疑因學生考試作弊事件 性情大變 當地傳媒指，失蹤人士特雷恩曾任昆士蘭及新南威爾士多間學校校長，曾協助提升學生在類似學能測驗的「全國讀寫和計算考試」(NAPLAN)的成績，在行內受人尊崇，亦受家長愛戴。據報特雷恩2020年起在一間小學任職，惟數月後爆出有學生懷疑在NAPLAN作弊事件。特雷恩在校內及向教育部門投訴，曾在兩周內向當局發16封投訴電郵，但仍未獲受理，轉向極右政黨一國黨(One Nation)求助。8月特雷恩在校內心臟病發後停止工作，但仍然跟進學生作弊事件，至今年3月離任校長，更離妻子而去。 澳洲槍擊｜殺警前校長 兄長屢散播陰謀論 特雷恩與妻子保持聯絡至10月9日便音訊全無。警方報獲失蹤報告後，鎖定特雷恩兄長寓所。據報特雷恩兄長加雷斯持續在網上發表極右、仇警及陰謀論，如指96年造成35死的阿瑟港槍殺案(Port Arthur Massacre)是當局策劃、英國戴妃之死及美國911襲擊是「血祭」；兩個月前又稱當局在新南威爾士省上空散播化學物質。加雷斯並曾稱其寓所已為世界末日做準備，拒用當局水電設施，自行裝設了大量太陽能板及水塔。

不幸中流彈死亡的58歲男鄰居Alan Dare。(互聯網)

28歲女警Keeley Brough躲在灌木後逃過一劫，據報她本以為必死無疑，一度發短訊向摯愛道別。(互聯網)