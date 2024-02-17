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國際
2024-02-17 11:00:00

澳洲老翁塞電池入陰莖「增快感」　醫生：組織已壞死難做重建手術

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追求性快感卻落得「陰莖不保」下場？澳洲一位73歲的男子，因患有勃起障礙，竟想到以3粒闊約1.3厘米的鈕扣電池，塞入陰莖以增加快感，最後造成陰莖疼痛及排尿困難，而且電池更卡在體內，致陰莖灼傷，醫生更勸他放棄進行「陰莖全面重建手術」。

根據醫學期刊《泌尿外科病例報告》指出，該名73歲男發生電池放體內事件後，直到陰莖疼痛且無法排尿才求醫，並向醫護人員坦言原因，醫院隨即為男子進行手術，並透過膀胱鏡取出電池。

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醫生表示，由於鈕扣電池在其體內時，釋放出腐蝕性液體，另每個電池都有一層「黑色焦油狀物質」包住，可在數小時內導致組織和血管燒傷，因此該男子尿道有大面積燒傷。由於男子手術後恢復良好，醫生只開立2星期抗生素，三天後亦批准他出院回家。

不過，男子出院十天後，又因陰莖腫脹和尿道口出現分泌物再求醫，並安排進行第二次手術，手術中當醫生切開男子陰莖後，流出大量膿液，內部有段8厘米組織已壞死，只能切除部分尿道，醫生亦勸他放棄陰莖全面重建手術，加上傷勢複雜，推測需要約9個月恢復期。

此外，該男子亦患有勃起功能障礙3年，因今次傷勢嚴重，他需要插入半永久性導尿管幫助排尿，兩周後已移除導尿管，換成恥骨上膀胱造瘻，並要每4至12周更換一次。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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