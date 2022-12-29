澳洲荒郊撞車父母喪生 困逾2天5歲女童救1歲弟弟

澳洲一家五口在聖誕節當天出遊，豈料於西部郊區撞車，父母喪命，3名分別1歲、2歲和5歲子女被困車內。由於位處偏僻地區，無人知發生車禍，3名年幼孩子在攝氏30度的高溫下被困車內超過2天，周二中午才被尋找他們一家的親戚發現。親戚稱，若非5歲的姊姊將1歲弟弟的嬰兒座椅安全帶解開，弟弟或者無命。這名機智姊姊與兩名年幼弟弟獲救時嚴重脫水，幸沒有受傷，目前情況穩定。

車禍｜若無解開嬰兒座椅安全帶弟弟或無命

車禍發生在距西澳首府珀斯約280公里的公路，兩名死者25歲的Cindy Braddock和28歲的Jake Day似乎漏夜趕路回Kondinin家裡。一名親戚說，「若5歲的姊姊沒有解開1歲弟弟的安全帶讓他離開嬰兒座椅，他今天或不能與我們在一起。」天氣炎熱令情況更惡劣，「他們基本上在30度下被困於車內55小時，無人知道孩子們經歷了甚麼」。該親戚又指，父母都離世，3名孩子成長路艱難。他又忠告駕駛者若疲倦，不要開車上路，這樣趕回家並不值得。