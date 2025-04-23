澳洲被揭派直升機射殺700隻樹熊 保護動物組織怒斥殘忍

澳洲政府忽然爆出射殺國家象徵樹熊，被指派直升機在空中射殺地面的700隻樹熊。事件遭揭發後，政府稱是為了樹熊好，因3月維多利亞省的國家公園發生山林大火燒毀逾2,000公頃樹熊棲息地，部分樹熊受傷，以及大量尤加利葉燒毀令牠們失去食物，為免牠們受不必要痛苦遂實施安樂死。惟政府的空中射殺方法遭非議，保護動物組織斥責殘忍，開了可怕的先例。

樹熊的數目在過去20年於澳洲部分地區大減一半，被列為瀕危，但當局卻在維多利亞省的國家公園Budj Bim National Park「大開殺戒」令外界震驚，這亦是澳洲首次派直升機在空中射殺樹熊。動物組織要求獨立調查今次「安樂死」事件，有拯救人員擔心樹熊寶寶失去母親，不知如何存活。

動物組織指當局以3月的山林大火樹熊受傷、餓死樹熊為由射殺牠們，但樹熊食物尤加利葉減少非只因山火，伐木和發展也是原因之一。組織指，在國家公園Budj Bim National Park周圍有藍桉尤加利的商業種植，是樹熊賴以的食物。當有關種植收割時，在樹上生活的樹熊須返回Budj Bim National Park，導致公園內的自然森林承受更多樹熊聚居的壓力。山火只是令情況惡化，摧毀了大量樹熊聚居地的食物。有專家認為，當局管理樹熊棲息地失當，山火不可杜絕，但健康的森林可減少山火威脅和降低山火嚴重程度。