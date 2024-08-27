澳洲西北岸41.6度創冬季高溫紀錄 美國加州近20年首度夏季降雪

氣候異常？澳洲周一(26日)觀測到有紀錄以來最高冬季氣溫，在偏遠荒蕪的西北海岸部分地區，氣溫高達攝氏41.6度。與此同時，美國西岸山脈罕有地在夏季遭受寒流侵襲，加州20年來首度夏季降雪，俄勒岡州、華盛頓州山區也呈現夏季雪境。

澳洲北部多地熱到40度以上

澳洲的冬季從6月初持續至8月底，北部出現罕見的冬季高溫，周一多地氣溫升至40度以上。氣象局表示，於當地時間下午3時37分在Yampi Sound海灣一處軍事訓練設施錄得攝氏41.6度，較之前的紀錄高出0.4度。氣象局發言人指，初步確認這創下澳洲8月份以及冬季月份的最高氣溫紀錄。之前澳洲冬季最高溫紀錄是在鄰近的西羅巴克(West Roebuck)測得，達攝氏41.2度。