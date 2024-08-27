澳洲西北岸41.6度創冬季高溫紀錄 美國加州近20年首度夏季降雪

氣候異常？澳洲周一(26日)觀測到有紀錄以來最高冬季氣溫，在偏遠荒蕪的西北海岸部分地區，氣溫高達攝氏41.6度。與此同時，美國西岸山脈罕有地在夏季遭受寒流侵襲，加州20年來首度夏季降雪，俄勒岡州、華盛頓州山區也呈現夏季雪境。
澳洲北部多地熱到40度以上
澳洲的冬季從6月初持續至8月底，北部出現罕見的冬季高溫，周一多地氣溫升至40度以上。氣象局表示，於當地時間下午3時37分在Yampi Sound海灣一處軍事訓練設施錄得攝氏41.6度，較之前的紀錄高出0.4度。氣象局發言人指，初步確認這創下澳洲8月份以及冬季月份的最高氣溫紀錄。之前澳洲冬季最高溫紀錄是在鄰近的西羅巴克(West Roebuck)測得，達攝氏41.2度。
昆士蘭南部比8月平均氣溫高出11度
位於昆士蘭南部的Roma周一亦錄得34度，比8月平均氣溫高出11度。上周六，南澳省Oodnadatta達39.4度創下該省冬季最高溫紀錄，比之前紀錄高出3度。氣象部門預測，澳洲西北部上空的熱空氣團本周將穿過內陸移至東岸，可能導致西澳、北領地、新南威爾士和昆士蘭再刷冬季高溫紀錄。其中西澳Kimberley部分地區周二至周三氣溫可能超過40度。
美國罕有夏季降雪
澳洲部分地區冬季酷熱，美國加州卻夏季降雪。內華達山脈(Sierra Nevada)上周六(24日)清晨可見地上鋪著一層薄雪，是加州20多年來首次於8月降雪。
加州馬德拉縣副警長Larry Rich表示，在內華達山脈的優山美地國家公園(Yosemite National Park)東南部的Minaret Vista觀景台看到8月降雪，「實在出乎意料」。該縣警長辦公室在Facebook發布罕見的夏季降雪影片，提醒遊客注意安全，「如果你計劃來訪，請小心駕駛，並做好禦寒準備。」美國國家氣象局指，優山美地國家公園至少20年沒有在8月降雪。
氣象專家：夏季寒流屬「一次性」
同時，俄勒岡州、華盛頓州部分山區也在過去的周末降雪，部分滑雪場呈現冬季景象，上一次美國西岸於8月降雪是在2003年。美聯社指，一股冬季風暴從阿拉斯加灣南下，經太平洋西北地區，再進入加州。國家氣象局專家Carlos Molina指出，這樣的夏季寒流屬「一次性」，因為在一般情況下，冬季風暴會從太平洋西北地區沿著加拿大西部，再朝著洛磯山脈北部移動，續進入美國東北部的大湖區。