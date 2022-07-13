澳洲調查兩企業涉收集顧客人臉辨識資料

澳洲當局表示，將會向兩間大型連鎖企業Bunnings及Kmart啟動調查，指兩間企業涉嫌收集顧客的人臉辨識資料。而兩間公司就辮稱有關數據只用作防止盜竊及安全考量。

澳洲兩大企業Bunnings及Kmart，被指在店內的閉路電視，採用人臉辨識技術，而兩間公司僅在店外提醒有關做法。澳洲消費者組織「Choice」批評，有關的科技是不道德、具侵略性以及是未經同意下被使用。澳洲的資訊專員Angelene Falk就表示，將會啟動調查有關的做法是否違反私隱的法例。Choice表示，他們向1,000個家庭作出問卷調查，當中有超過75%其實不知道有關科技正在使用。

Angelene Falk指出，澳洲的零售商只有在其有合理理由以及清晰獲得同意之下，才可以收集顧客的生物資料。而她在之前亦曾指出，防盜以及創造安全環境雖然是重要的目的，但是以高私隱影響的技術，亦存在侵害私隱的風險。

另一零售商已停用

澳洲的7-11便利店在去年也曾涉及類似的人臉識別資料收集，而另一間零售商「The Good Guys」亦是被調查的企業之一，而該公司已停止有關科技的使用。澳洲的人權組織就呼籲，澳洲應該禁止使用有關的技術，直至訂立法例規範有關應用。

Bunnings就指，有關的科技應用的抽述並不準備，又指該企業有嚴格的管控有關的應用。