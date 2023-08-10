澳洲變性人切除子宮才知懷孕　痛失4個月胎

澳洲墨爾本一間醫院發生罕見醫療糾紛，一名女轉男變性人指控院方為他進行子宮摘除手術前，沒有做懷孕檢測，導致孩子在完成子宮切除手術後死亡，且事後寫信向該州州長、衞生部長申訴，但所有投訴都石沉大海，沒有收到任何回覆。

綜合報道，38歲由女轉男的變性人Jesse Pohlner控訴澳洲墨爾本皇家婦女醫院在2021年的全子宮與卵巢摘除手術前，並未在10天的等待期內進行懷孕測試，導致孩子在手術中死亡。他指出，自己在倉促且只有1封郵件提醒的情況下，錯失檢測機會，醫療團隊手術前晚也只用1張圖表與一系列問題，認定他不用做懷孕檢測。Jesse手術後隔天清醒，被告知他原本只需3小時手術變成9小時，因此要在加護病房觀察1個星期，以及「你失去懷孕4個月的孩子」。他才驚覺之前「以為是胃食道逆流」的不適感原來是孕吐。