澳洲貓咪遭毒蛇纏頸幾乎斷氣 女主人用這1招冒險施救

驚嚇！澳洲布里斯本女子戴恩斯(Rebecca Daynes)上月31日在家裡赫然發現愛貓「Mabel」的頸部緊緊纏繞著一條含劇毒的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，纏得牠幾乎無法呼吸，面露痛苦。救貓心切，不顧被蛇咬風險，她趕緊用夾子將毒蛇與貓咪分開，終讓貓咪脫困，毒蛇則負傷，往花園逃走。
戴恩斯事後在Facebook群組「澳洲蛇類辨識」講述當日經歷，形容事件「的確恐怖」，「這是我做過最愚蠢的事，很慶幸沒被毒蛇咬傷」。她說，Mabel又老又虛弱，且患上腦瘤，行動緩慢，相信是躺在門外時被毒蛇纏上。事發後的24小時，牠也沒有中毒跡象，「已用盡了所有的運氣和九條命」。但貓咪似乎「唔識死」，翌日早上又走出屋外，「所以牠肯定沒受到教訓」。
網民直呼「太可怕」
不少網民看過照片後大感驚訝，紛紛直呼：「太可怕了！」有人直言若遇上同類的事，「我會失去理智，不知該怎麼辦，我一定會被咬，或被嚇呆」。有人大讚女事主「思維敏捷，很高興你們三個都沒事」。有人則猜測毒蛇纏著貓咪頸部，可能是免被貓咪噬咬的脫身方法。
據悉，東部棕蛇是世界第二毒的陸地蛇類，僅次於最毒的內陸太攀蛇(Inland Taipan Snake)，其毒液含有神經毒素，能迅速影響神經系統，阻止血液凝固，最終導致獵物呼吸衰竭。