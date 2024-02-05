澳洲貓咪遭毒蛇纏頸幾乎斷氣 女主人用這1招冒險施救

驚嚇！澳洲布里斯本女子戴恩斯(Rebecca Daynes)上月31日在家裡赫然發現愛貓「Mabel」的頸部緊緊纏繞著一條含劇毒的東部棕蛇(Eastern Brown Snake)，纏得牠幾乎無法呼吸，面露痛苦。救貓心切，不顧被蛇咬風險，她趕緊用夾子將毒蛇與貓咪分開，終讓貓咪脫困，毒蛇則負傷，往花園逃走。

戴恩斯事後在Facebook群組「澳洲蛇類辨識」講述當日經歷，形容事件「的確恐怖」，「這是我做過最愚蠢的事，很慶幸沒被毒蛇咬傷」。她說，Mabel又老又虛弱，且患上腦瘤，行動緩慢，相信是躺在門外時被毒蛇纏上。事發後的24小時，牠也沒有中毒跡象，「已用盡了所有的運氣和九條命」。但貓咪似乎「唔識死」，翌日早上又走出屋外，「所以牠肯定沒受到教​​訓」。