國際
2025-12-12 13:15:00

澳洲跳傘意外︱後備傘纏住飛機尾翼命懸4500公尺　男子機智割繩脫險（有片）

澳洲一名跳傘員在昆士蘭上空約15000英尺（約4500公尺）高空時，後備降落傘意外開啟並纏繞在飛機尾翼上，所幸他反應迅速，拿出鉤刀工具成功脫險，僅受輕傷。

澳洲運輸安全局（ATSB）周四公布在9月發生的驚險事故影片。根據澳洲運輸安全局報告，當時機上共有17名跳傘員準備跳傘。事故發生時，被稱為「P1」的跳傘員正準備跳出飛機，但後備傘的把手「被機翼襟翼鉤住並旋轉」，導致降落傘立即充氣彈開。

後備傘把手被鉤住

橙色降落傘充氣後將跳傘者向後拖，同時將坐在他旁邊的另一名跳傘者撞離飛機直墜半空。報告指出，降落傘纏繞在飛機尾翼上，「P1隨後懸掛在尾翼下方」。

澳洲運輸安全局首席專員Angus Mitchell表示，「機師回憶說，他感覺到飛機突然抬頭，並觀察到空速迅速下降，」。機師最初以為飛機失速，「但得知有一名跳傘員被掛在尾翼上後，他們又降低了速度。」

澳洲跳傘意外︱澳洲運輸安全局（ATSB）公布9月發生驚險意外影片（影片截圖） 澳洲跳傘意外︱「P1」的跳傘員正準備跳出飛機，但後備傘的把手「被機翼襟翼鉤住並旋轉」（影片截圖） 澳洲跳傘意外︱「P1」的跳傘員橙色降落傘充氣後將跳傘者向機尾拖（影片截圖） 澳洲跳傘意外︱並將坐在他旁邊的另一名跳傘者撞離飛機，直墜半空（影片截圖） 澳洲跳傘意外︱P1隨後懸掛在尾翼下方（影片截圖） 澳洲跳傘意外︱P1花了不到一分鐘的時間割斷了11條傘繩自救（影片截圖）

由於擔心飛機即將墜毀，機上一名機組人員指示其他跳傘員為了自身安全跳傘，最終有13人跳下，2人留在機上。飛行員竭盡全力重新控制飛機，同時向空中交通管制部門發出求救信號。

不足1分鐘割11條傘繩保命

被困的跳傘員開始用刀子割斷後備降落傘的傘繩。報告顯示，跳傘員花了不到一分鐘的時間割斷了11條傘繩，之後他告訴澳洲運輸安全局調查人員，這比他們想像更難。

機師表示，如果飛機「尾翼脫落」，他們將準備「跳傘逃生」。最終飛機安全降落在昆士蘭州的塔利機場，但跳傘者的腿撞到了機尾，對穩定器造成了「嚴重損壞」。

主辦這場跳傘活動的遠北自由落體組織已強制要求跳傘員攜帶鉤刀，並將事故影片納入訓練研討會。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

