澳洲跳傘意外︱後備傘纏住飛機尾翼命懸4500公尺　男子機智割繩脫險（有片）

澳洲一名跳傘員在昆士蘭上空約15000英尺（約4500公尺）高空時，後備降落傘意外開啟並纏繞在飛機尾翼上，所幸他反應迅速，拿出鉤刀工具成功脫險，僅受輕傷。

澳洲運輸安全局（ATSB）周四公布在9月發生的驚險事故影片。根據澳洲運輸安全局報告，當時機上共有17名跳傘員準備跳傘。事故發生時，被稱為「P1」的跳傘員正準備跳出飛機，但後備傘的把手「被機翼襟翼鉤住並旋轉」，導致降落傘立即充氣彈開。

後備傘把手被鉤住

橙色降落傘充氣後將跳傘者向後拖，同時將坐在他旁邊的另一名跳傘者撞離飛機直墜半空。報告指出，降落傘纏繞在飛機尾翼上，「P1隨後懸掛在尾翼下方」。