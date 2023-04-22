澳洲車禍釀５死涉港人　本港入境處接獲1宗求助(更新)

澳洲維多利亞省發生嚴重車禍，造成5人死亡，據報死者包括香港及台灣人。澳洲維多利亞省斯近Strathmerton周四(20日)發生一宗嚴重車禍，一名澳洲女子駕車接載4名外籍勞工時，在一處十字路口與一輛私家車相撞，再越線遭一輛輛迎頭而來的貨車攔腰相撞，意外造成5人死亡。死者包括來自香港及台灣到當地農場打工的人，而涉事私家車司機懷疑曾吸食大麻及超速，被控5項危險駕駛罪名。本港入境處表示，至今接獲1宗求助涉及1名港人，已即時透過外交部駐港特派員公署和中國駐墨爾本總領事館跟進事件，並已按家屬意願提供意見及協助。

綜合報道，事發當地20日下午約2時半，距離墨爾本北部約250公里處Murray Valley高速公路和Labuan公路的十字路口。據news.com.au報道，當時一名女司機載著約60歲母親，另外4名乘客為包括3名台灣人、1名港人，年齡介乎23至30歲，另外還有2隻狗，駕駛着一架日產Navara行駛，在上址與一輛白色平治私家車相撞，導致失控越線，再被迎頭的貨車攔腰相撞。意外中日產汽車車上3人當場死亡，其餘3人緊急送醫後有2人不治，而其中1隻狗亦在車禍中喪生。報道指，4名乘客皆是受雇於羊肉場的海外打工者，女司機為雇主。死者家屬已接獲通知，正前往澳洲。