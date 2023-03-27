澳洲通緝犯用真名叫Uber Eats　「成功爭取」結束6周逃亡(有片)

澳洲一名49歲男子涉嫌走私毒品被警方通緝，詎料他逃亡6個星期後，竟然因為用自己的真實名字叫Uber Eats外賣，令警方找出其藏身之處，破窗入屋成功拘捕。

綜合報道，澳洲西部海域2月發生船隻翻沉事件，船上3名男子全部獲救，據報3人當時正在釣魚，不過，警方其後在海面發現一個用黑色塑膠包裝的包裹，裡面裝著約40公斤可卡因。之後另一個地點又發生船隻翻側事件，警方在船上搜出另外8個包裝相似的小包裹，每個同樣包裹著約40公斤的可卡因，前後合共發現重量約365公斤的可卡因。澳洲聯邦警察(AFP)認為沉船事件中獲救的3人有可疑，懷疑他們將毒品由海打撈至船上，對他們展開調查，並將其中2名男子拘捕，49歲的Mate Stipinovich則展開逃亡。