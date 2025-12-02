澳洲通訊部長堅持社交媒體禁令　表明會對抗美國介入

澳洲將實施針對兒童的社交平台管制，禁止社交平台讓未滿16歲的兒童登記。澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）在接受訪問時表示，不會懼怕國際的科技企業以及可能來自美國的威脅。
威爾斯接受英國廣播公司在澳洲分部的訪問，她表示公司要求包括Snapchat、Meta、TikTok以及YouTube的社交平台企業，必須在本月10日開始，禁止澳洲未滿16歲的兒童註冊，她認為這是「合理的舉措」。她表示：「我們站在家長的一方，而不是社交平台。」包括Meta等多間公司表示，同意需要維持年輕人在互聯網上的安全，但不認同禁止是一個解決方法，並有一些專家提出同樣的憂慮。威爾斯表示，有研究指出了這些平台有危害，而這些科技公司本身也有15至20年的時間去改進他們的平台。
她表示:「我並不懼怕那些大型科技企業，因為我明白我們做的事情在道德上有必要性。」她指自己與那些子女受到過網絡欺凌的父母傾談後，更令她感到鼓舞。威爾斯又表示，有不少國家希望仿傚：「我們樂意成為第一，也自豪可以作為第一，我們也準備好為那些希望仿傚的國家。」然而美國總統特朗普（Donald Trump）稱要針對抗那些攻擊美國科技公司的國家，而美國國會亦傳召過澳洲的網路安全顧問到國會出席聽證。威爾斯稱，白宮以及美國國會都有權介入澳洲的行動，但她表示與相關官員是不會被分心：「我們更加關注的是我們對澳洲人以及澳洲的納稅人履行職責，他們是向我們支薪以制定良好的公共政策。」