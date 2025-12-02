澳洲通訊部長堅持社交媒體禁令　表明會對抗美國介入

澳洲將實施針對兒童的社交平台管制，禁止社交平台讓未滿16歲的兒童登記。澳洲通訊部長威爾斯（Anika Wells）在接受訪問時表示，不會懼怕國際的科技企業以及可能來自美國的威脅。

威爾斯接受英國廣播公司在澳洲分部的訪問，她表示公司要求包括Snapchat、Meta、TikTok以及YouTube的社交平台企業，必須在本月10日開始，禁止澳洲未滿16歲的兒童註冊，她認為這是「合理的舉措」。她表示：「我們站在家長的一方，而不是社交平台。」包括Meta等多間公司表示，同意需要維持年輕人在互聯網上的安全，但不認同禁止是一個解決方法，並有一些專家提出同樣的憂慮。威爾斯表示，有研究指出了這些平台有危害，而這些科技公司本身也有15至20年的時間去改進他們的平台。