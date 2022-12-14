澳洲遊客想摸袋鼠 反遭追跑跌倒在地

Shakila留宿於悉尼西南面160公里的袋鼠谷(Kangaroo Valley)，片段可見她小心翼翼步向背向她的袋鼠，後者突然轉身並擺出攻擊姿勢。Shakila這時才察覺有危險動身跑開，袋鼠卻從後追跑，她絆倒跌在草地上，最後面朝下趴於地上保護自己。該隻袋鼠可能覺得威脅已解除，遂彈彈下跳著離開。

澳洲時有發生袋鼠襲擊人，但一名遊客卻不知驚，在野外見到一隻袋鼠想上前撫摸牠，結果被嚇至仆倒。

袋鼠｜西澳男被袋鼠殺死100年來第二宗

大家在澳洲見到袋鼠最好不要上前，無論是野生或家養。西澳77歲男子Peter Eades於9月遭家養的袋鼠殺害，是澳洲100年來發生的第二宗袋鼠襲擊人類致命事件。據悉，救援人員抵達現場時，Eades傷勢嚴重，但襲擊他的袋鼠卻阻止他們上前救人，救援人員被迫開槍擊殺3歲大的袋鼠，惜Eades送院不治。據悉，Eades在那袋鼠年幼時已開始養牠。

袋鼠｜如何避免挑釁袋鼠？

專家稱，袋鼠通常不會傷害人類，但單獨時卻會防衛攻擊。無論雌性定雄性袋鼠都是大隻和力量強大的野生動物，牠們強壯的大腿和鋒利的爪子都可以傷人，人類面對袋鼠時要小心。以下是避免挑釁袋鼠的方法：

＊勿直接行向袋鼠。

＊面對袋鼠時，勿挺立、直望或雙手伸向牠。

＊勿走向正互相較勁或打鬥的雄性袋鼠。

＊勿走在雌性袋鼠與其寶寶中間。

＊勿讓狗隻走向袋鼠，牠們會激烈地作出防衛，或傷及狗主。