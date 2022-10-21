澳洲遊客隨手餵野狗被罰1.8萬元　原來牠是頂級掠食者

澳洲一名23歲男子前往昆士蘭州費沙島(Fraser Island)旅遊時，因為隨手拿餅乾餵野狗，慘遭當局罰款2,300美元(折合約1.8萬港元)，原來那隻看似人畜無害的「狗狗」的真實身分是當地令人聞風喪膽的「澳洲野犬」(Dingo)，是當地的頂級掠食者。

《紐約郵報》(New York Post)報道，事件發生於今年4月，昆士蘭州環境與科學部(DES)接獲民眾拍照舉報，指一名23歲男遊客在費沙島虎克角碼頭(Hook Point)排隊等候渡輪時，隨手餵飼澳洲野犬，因為男子排在隊伍前方，所以有不少途人目睹。經過數月調查後，該名男子遊客亦直認不諱，近日遭當局罰款2,300美元。

官員重申澳洲野犬不會捱餓 昆士蘭州環境與科學部官員Mike Devery表示，每年約有40萬名遊客前往費沙島旅遊，但卻有少數人漠視當局規定去餵飼澳洲野犬，他指，餵飼澳洲野犬可能讓牠們習慣接近人類討食物，失去對人類的天生警愓，將人類和澳洲野犬都置身於危險之中，罰款的目的是為了保證遊客和動物的安全。他重申，當地有大量天然食物，澳洲野犬不會捱餓。