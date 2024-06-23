澳洲阿德萊德商場驚傳有人持武器襲擊　民眾恐慌奔跑受傷

澳洲阿德萊德最大商場Westfield Marion周日下午3時前傳出有人持武器襲擊，商場電子屏幕亮出有關警告，也響起疏散警報聲。民眾驚慌奔跑離開，部分人躲在店裡暫避。沒有人在襲擊中受傷，惟一名七十多歲老婦在疏散時跌斷骨，以及另一人受輕傷。

報道指，是兩群青年在商場美食廣場發生打鬥，部分人持有武器。有人見到3名青年追著另一批青年在商場內奔跑，並進入一店舖。商場隨即啟動廣播警告，同時響起警報聲，並封鎖商場。警方稱，部分涉事青年持有伸縮棍，一群人走向另一群人，隨即爭吵起來。警方亦接報指當中有人持利刀。