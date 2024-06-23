澳洲阿德萊德商場驚傳有人持武器襲擊　民眾恐慌奔跑受傷

澳洲阿德萊德最大商場Westfield Marion周日下午3時前傳出有人持武器襲擊，商場電子屏幕亮出有關警告，也響起疏散警報聲。民眾驚慌奔跑離開，部分人躲在店裡暫避。沒有人在襲擊中受傷，惟一名七十多歲老婦在疏散時跌斷骨，以及另一人受輕傷。
報道指，是兩群青年在商場美食廣場發生打鬥，部分人持有武器。有人見到3名青年追著另一批青年在商場內奔跑，並進入一店舖。商場隨即啟動廣播警告，同時響起警報聲，並封鎖商場。警方稱，部分涉事青年持有伸縮棍，一群人走向另一群人，隨即爭吵起來。警方亦接報指當中有人持利刀。
民眾：看電影期間突聽到緊急廣播
一名年輕女子向傳媒稱，他們當時正在看電影，只不斷聽到「緊急」字眼，沒有人知道發生甚麼事，「部分人走出影院查看，突然間所有人跑進來大叫跑、跑、跑」。他們也趕忙站起來奔向緊急出口。另有人說，當時在大型連鎖百貨店Kmart，店內約有100人，大家走到店舖後方躲避。一間壽司店員工指，他與另外約10人躲在店裡差不多1小時。另一人困於超市Woolworths，她在收銀處付款準備離開，警報響起閘門也落下來，廣播指發生持武器事件，所以封鎖商場。她形容「一切發生得很快，閘門很快落下，我甚至沒有為意，因只顧著付款，抬頭查看時整間店舖已上鎖」。
包括特種部隊等警員抵達商場搜尋疑犯，惟未有結果，亦護送躲在店裡的民眾離開。當局稱，社區並無受安全威脅，呼籲大眾提供消息，以便警方追緝涉打鬥的青年。今年4月13日在悉尼Bondi Junction地區一間Westfield商場曾發生持刀襲擊事件，一名男子亂刺商場顧客，連同他造成7人死亡，十多人受傷。事件發生後，商場和警方均加強戒備。