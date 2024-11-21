澳洲限定？夫婦深夜回家驚見樹熊在床邊等　妻子緊張得狂爆葡語(有片)

澳洲一對夫婦放工回家，發現家中遭不速之客闖入，更進到他們的睡房，原來是一隻萌呆的樹熊，牠在床邊耐心等待的可愛樣子，立即令女戶主心都融化，就連日常使用的英語也忘記，連環狂爆萄語以表興奮心情。

綜合報道，由巴西搬到澳洲定居的女子Fran Dias Rufino與丈夫Brunno Rufino，於上周三(13日)約凌晨12時半回家，入房後驚見一隻樹熊坐在他們的床邊地上。他們分享的影片顯示，這隻樹熊也似乎被這對夫婦嚇倒，凝視他們幾秒，這對夫妻不敢輕，但難掩緊張心情地不住說話，樹熊未幾爬到床頭櫃上；女戶主之後致電給友人，指因為知道這朋友很喜歡樹熊，在女子以葡萄牙語通話的同時，樹熊已跳到他們的床上，男戶主最初拿走床上的衣物，但見樹熊的樣子好奇，就將衣物湊近牠，讓牠去嗅，不過男戶主想借機摸牠時，牠立即伸手反抗，之後感到不勝滋擾便開始逃走。男戶主將門戶打開，用衣服經過一番引導後，樹熊最終平安離開他們的家，回歸戶外。