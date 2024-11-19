澳洲電台知名主持人20年內猥褻8人被捕遭控「24項襲擊與性犯罪」

澳洲警方今（18）日上午逮捕了知名電台主持人艾倫瓊斯（Alan Jones），他被指控涉嫌在20年間對8人犯下猥褻、性接觸與襲擊等罪行。他本人透過律師否認犯案，並將在下個月出庭。

受害者多達8人最年輕僅17歲

根據《澳洲廣播公司》、《BBC》等外媒，新南威爾斯州警方今天上午7時45分許，在這名83歲的主持人位於雪梨歌劇院附近的住家逮捕了他，並收繳部分電子設備。

瓊斯被指控在2001至2019年間，犯下24項襲擊和性接觸罪。其中，包括11項嚴重猥褻罪、9項猥褻攻擊罪、2項未經同意對他人進行性接觸的罪名，以及2項普通攻擊罪。而受害者多達8人，最年輕的僅17歲。警方證實，至少一名受害者受僱於瓊斯或與他一起工作。

新南威爾斯州警察局長韋伯（Karen Webb）表示，這次的逮捕行動是當局自3月起，經「非常複雜」、「曠日持久」和「徹底」的調查後執行的，「沒有什麼事情是因年代太久遠而無法調查的」，警方預期會有更多受害者挺身而出。

警方稱，瓊斯已獲准有條件保釋，預計將於12月18日出庭。今天下午，瓊斯拄著拐杖，在律師墨菲（Chris Murphy）的帶領下，不發一語乘車離開警局。墨菲受訪時表示，他的當事人否認有任何不當行為，瓊斯將「在法庭上適當地宣稱自己的清白」。