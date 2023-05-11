澳洲青少年看守所被縱火燒牢房、向警掟磚　當局拘捕90人

據國外媒體報道，暴動事件發生在當地時間9日晚上8時30分左右，當時有一名囚犯用磚頭攻擊警衛，當他逃離時不慎將一把萬用鑰匙留在門上，因此數十名青少年一湧而出，開始到處破壞，甚至縱火燒牢房。西澳大利亞州州長馬克麥高恩 (Mark McGowan)表示，約莫有一半以上的囚犯都逃離牢房，特種作戰小組和消防員抵達時，這些囚犯開始與他們對峙，從屋頂向警方投擲石塊等碎片，並駕駛機動越野車撞向大門試圖逃離。所幸最後特戰小組和警方還是控制住局面，並拘捕了約90人。

麥高恩震怒地說，這些年輕人的暴行是不能被原諒的，根本是一種「恐怖主義」的展現，令人震驚。司法部發言人表示，看守所現場已造成重大破壞，將進行全面評估。班克西亞山青少年看守所是一間專門收容10至17歲罪犯的少年設施，但一直以來都飽受批評，有社運人士認為該設施涉嫌虐待未成年人，且覺得青少年長期待在裏頭會影響心理健康。但麥高恩則反駁表示，「這些青少年會出現在班克西亞山是有原因的，我的意思是多次持械搶劫、盜竊、強姦，有些人殺了人，偷了警車，還開車撞警察。他們不尊重任何人。」並強硬要批評者閉嘴。

麥高恩更進一步表示，他將與政府其他成員、司法部和警察局長會面，討論對少年犯實施更嚴厲的懲罰。而由於班克西亞山看守所受到嚴重破壞，一些囚犯需要轉移到成人監獄，這些青少年恐將面臨更嚴苛的牢獄生活。

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