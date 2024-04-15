澳洲食腦變形蟲再現關閉游泳湖區　是今年第三次

澳洲西部一處受歡迎的游泳湖區，今年已經是第3次因可能存在致命「食腦阿米巴原蟲」而關閉，澳洲當局正在進行檢測。當地媒體報道，位於西澳柏斯市以南100公里的德拉克斯布魯克堰(Drakesbrook Weir)，今年已經是第3次因阿米巴原蟲風險而關閉。當局正在進一步測試，直至排除耐格里阿米巴原蟲(Naegleria amoeba)存在之前，這個受歡迎的游泳湖不會重開。

耐格里阿米巴原蟲會導致致命的阿米巴腦膜炎。原蟲能透過鼻子進入大腦，在腦中大量繁殖並吞食腦部。阿米巴原蟲入腦的個案雖然相當少見，但死亡率高達99％。西澳已知自1980年代以來有3宗相關病例。專家表示，即使只有極少數人感染，一旦感染，大多數人都無法存活，阿米巴腦膜炎患者會在3周內致命。