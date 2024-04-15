澳洲食腦變形蟲再現關閉游泳湖區　是今年第三次

澳洲西部一處受歡迎的游泳湖區，今年已經是第3次因可能存在致命「食腦阿米巴原蟲」而關閉，澳洲當局正在進行檢測。當地媒體報道，位於西澳柏斯市以南100公里的德拉克斯布魯克堰(Drakesbrook Weir)，今年已經是第3次因阿米巴原蟲風險而關閉。當局正在進一步測試，直至排除耐格里阿米巴原蟲(Naegleria amoeba)存在之前，這個受歡迎的游泳湖不會重開。
耐格里阿米巴原蟲會導致致命的阿米巴腦膜炎。原蟲能透過鼻子進入大腦，在腦中大量繁殖並吞食腦部。阿米巴原蟲入腦的個案雖然相當少見，但死亡率高達99％。西澳已知自1980年代以來有3宗相關病例。專家表示，即使只有極少數人感染，一旦感染，大多數人都無法存活，阿米巴腦膜炎患者會在3周內致命。
衞生部：原蟲從鼻子進入可能會致命
澳洲衞生部專家表示，阿米巴原蟲可以在兒童嬉水池和氯化不良的游泳池中發現，如果泳池裡的水溫熱、不含氯，但有一點汙垢，就會面臨阿米巴原蟲感染的風險，因此應該定期更換池水。
美國衞生部門則在一份報告中指，耐格里阿米巴原蟲從嘴食入肚中不會導致疾病，但若是從鼻子進入，則可能會致命，例如潛水、滑水或其他水上活動時可能發生的情況。