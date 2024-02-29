澳洲首宗校園槍擊案　15歲少年被判囚3年

去年5月在澳洲柏斯發生的一宗槍擊案，當地媒體表示相信是當地的首宗校園槍擊案，涉嫌開槍的15歲少年被判處3年刑期。法官判刑指沒有造成傷亡是他「好運」，才避免了悲劇的發生。
案件發生在去年的5月，少年帶着兩支步槍進入柏斯的亞特蘭蒂斯海灘浸信會書院，該校的學生由6至16歲。少年在校內發射了3槍，當中2槍打中學校的大樓。而在他開槍後，校內師生躲在檯底及尋找掩護而未有造成受傷，及後警察到場將男生拘捕。男生開槍後親自致電報警，表示自己想殺人及自殺，不過及後他因為不想家人與殺手有關連而放棄有關念頭。
曾搜索殺人刑責
少年所持的獵槍是從其父親的槍櫃拿取，他之後駕車到學校的停車場。少年的辯護律師指，男生當時受到憂鬱症的影響，而他當時亦有未確診的自閉症障礙，又指男生當時因為在校園關係不好，加上校內流傳有關他的傳聞。不過在上星期的審訊，男生在案發前18日，曾經在網上搜尋有關於西澳洲的校園槍擊事件以及刑事責任等，同時搜尋到「澳洲有否校園槍擊」以及「在澳洲大規模殺人會怎樣」等。而在社交媒體Discord上，他亦曾在案發前一晚與朋友討論在校園開槍的話題，並警告朋友當日不要上課，只是他的朋友並不相信那是威脅。
柏斯兒童法院的法官以及律師們都表示沒有在澳洲發現過相關的案例，因此相信這是澳洲的首宗校園槍擊案。而男生在去年12月的審訊承認了包括危害職員及學生的生命、非法持有槍械、開槍引起公眾驚慌及無牌駕駛等罪名，並對自己行為感到內疚。