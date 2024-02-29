澳洲首宗校園槍擊案　15歲少年被判囚3年

去年5月在澳洲柏斯發生的一宗槍擊案，當地媒體表示相信是當地的首宗校園槍擊案，涉嫌開槍的15歲少年被判處3年刑期。法官判刑指沒有造成傷亡是他「好運」，才避免了悲劇的發生。

案件發生在去年的5月，少年帶着兩支步槍進入柏斯的亞特蘭蒂斯海灘浸信會書院，該校的學生由6至16歲。少年在校內發射了3槍，當中2槍打中學校的大樓。而在他開槍後，校內師生躲在檯底及尋找掩護而未有造成受傷，及後警察到場將男生拘捕。男生開槍後親自致電報警，表示自己想殺人及自殺，不過及後他因為不想家人與殺手有關連而放棄有關念頭。