澳洲體育外交抗中國影響　助巴布亞新畿內亞加入欖球聯盟

巴布亞新畿內亞的總理馬拉佩（James Marape）周四（12日）於澳洲的悉尼公布有關的合作。根據合作，澳洲會提供6億澳元（約29.91億港元）協助於巴布亞新畿內亞的摩斯比港建立一支職業欖球隊，並在2028年開始參與比賽，以及為該國建立欖球的基層發展。而作為交換條件，巴布亞新畿內亞簽署一項協議，重申澳洲是他們的重要安全合作夥伴。

澳洲與太平洋國家的巴布亞新畿內亞簽訂協議，將協助該國成立欖球隊加入澳洲的國家欖球聯盟，而條件是巴布亞新畿內亞需要避免與中國的安全合作關係。

與其他國家簽安全協定澳洲可撤資

根據英國廣播公司的報道，兩國的協議具體內容雖然保密，但是如果巴布亞新畿內亞與「太平洋大家庭」以外的國家簽訂安全協議，澳洲將可以撤走資助。有關的協議被指是抗衡中國在太平洋國家的影響力。馬拉佩指，有關的協議對巴布亞新畿內亞來說是重要的機會，不單是促進他們國家的團結，也是讓巴布亞新畿內亞與鄰近國家更加緊密。而澳洲總理阿爾巴內塞（Anthony Albanese）就指這是兩國重要的一日。

澳洲欖球聯盟是澳洲受歡迎的體育聯盟，而聯盟也不是首次接納海外的球隊參賽，不過目前唯一的海外球隊是來自新西蘭的新西蘭勇士隊，早在1998年已加入聯盟，而這將有助聯盟吸引更多海外觀眾。