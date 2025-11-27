澳洲鯊魚襲二人致1死1傷　專家：情況罕見

報道指出，當地時間早上6點30分，有人通報稱兩名20多歲的年輕人被鯊魚咬傷，緊急救援人員隨即趕往凱利斯海灘。當局拒絕透露細節或具體情況。「目前，我只能說他們彼此認識，當時他們正在游泳，然後鯊魚襲擊了他們。」

據美聯社報道，鯊魚襲擊人類事件發生在11月27日清晨，地點是位於悉尼以北360公里的克勞迪灣國家公園。當地警局表示，襲擊發生地點及其以北的海灘已無限期關閉，禁止游泳。

在救護車醫護人員抵達前，一名熱心途人在海灘上施以急救，但女子仍不幸在現場死亡，男子則被直升機送往醫院，救護人員史密夫（Josh Smyth）表示，男子情況嚴重但穩定。

途人施以援手或救人一命

史密斯指出，途人的急救措施可能起了關鍵作用。「真的需要讚揚那位在海灘上為男性腿部綁上臨時止血帶的途人，可能救了他的命，並讓新南威爾斯救護車醫護人員能夠抵達並提供急救。」