熱門搜尋:
大埔宏福苑五級火 大光麵 立法會選舉2025 高市早苗 網上熱話 新店關注組 深圳好去處 健身 行山路線 二手樓 C觀點 日本旅遊 食譜 味美道來 減肥 海德園
dadblk2 madblk2
返回
國際
2025-11-27 18:20:00

澳洲鯊魚襲二人致1死1傷　專家：情況罕見

分享：
澳洲鯊魚襲二人致1死1傷　專家：情況罕見。（示意圖）

澳洲鯊魚襲二人致1死1傷　專家：情況罕見。（示意圖）

澳洲東海岸克勞迪灣國家公園（Crowdy Bay National Park）的凱利斯海灘（Kylies Beach）傳出鯊魚攻擊事件，2名男女一起游泳時遭鯊魚襲擊，女子不幸喪生，男子則重傷送院。專家表示，鯊魚同時攻擊兩人情況極為罕見。

據美聯社報道，鯊魚襲擊人類事件發生在11月27日清晨，地點是位於悉尼以北360公里的克勞迪灣國家公園。當地警局表示，襲擊發生地點及其以北的海灘已無限期關閉，禁止游泳。

報道指出，當地時間早上6點30分，有人通報稱兩名20多歲的年輕人被鯊魚咬傷，緊急救援人員隨即趕往凱利斯海灘。當局拒絕透露細節或具體情況。「目前，我只能說他們彼此認識，當時他們正在游泳，然後鯊魚襲擊了他們。」

秋冬降火小貼士｜調味料避免過油過鹹（am730製圖） 秋冬降火小貼士｜避免啤酒凍飲（am730製圖） 秋冬降火小貼士｜穴位按摩 助陰陽平衡（am730製圖） 秋冬降火小貼士｜多飲用滋潤湯水（am730製圖）

在救護車醫護人員抵達前，一名熱心途人在海灘上施以急救，但女子仍不幸在現場死亡，男子則被直升機送往醫院，救護人員史密夫（Josh Smyth）表示，男子情況嚴重但穩定。

途人施以援手或救人一命

史密斯指出，途人的急救措施可能起了關鍵作用。「真的需要讚揚那位在海灘上為男性腿部綁上臨時止血帶的途人，可能救了他的命，並讓新南威爾斯救護車醫護人員能夠抵達並提供急救。」

adblk5

當局尚未公布二人的身份，媒體稱他們是歐洲遊客。警方表示，將與專家合作確定肇事鯊魚的種類。

佛羅里達大學鯊魚研究計劃主任兼國際鯊魚攻擊檔案數據庫管理員利拿（Gavin Naylor）表示，單一鯊魚攻擊多人的情況極為罕見。「這非常不尋常。個別鯊魚攻擊人類已經很罕見了，同一條鯊魚攻擊兩個人的情況並非聞所未聞，但非常罕見。」

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

追蹤am730 Google News

 
 