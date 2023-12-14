澳洲「最壞母親」被指殺害4子女　入獄20年後終獲改判無罪

澳洲一位曾被稱為「最差母親」的女子福爾比格（Kathleen Folbigg），在入獄20年後，法院指最初對她的指控不可靠，令這位曾被指殺害自己4名兒女的母親，最後無罪釋放。
現年56歲的福爾比格，被指在1989至1999年間，殺害其4名出生只有18個月到19日的子女。當時控方在沒有實質證據下，指福爾比格將她的4名子女勒死。然而在今年經過科學的鑑定，發現在其子女之中存有一種可能會導致兒童窒息的特殊病患基因，懷疑4名嬰兒有可能是自然死亡，新南威爾士高等法院，在今日（14日）裁定證據不可靠，而判福爾比格無罪。
控方以日記指控情緒不穩
福爾比格在獲釋之後，向媒體表示：「體制寧願歸咎於我，也不願意接受有時兒童會因為令人心痛以及難以預料下突然死亡。」案件在2003年，以福爾比格的日記，在未經心理學家的驗證下，指證福爾比格是個情緒不穩，容易發脾氣的母親，最後她被指謀殺3名嬰孩及對另一嬰孩因過失殺人，被判入獄40年，之後她上訴獲減刑至30年。然而她之後多次上訴要求翻案，直到今年的科學鑑證為她找到突破，讓她在6月獲准離開20年的牢獄，並繼續上訴，案件被視為澳洲司法最大的冤案。
福爾比格的法律團隊就表示，她將會就有關事件對法院要求賠償。福爾比格指：「我很感謝最新的科學及遺傳學給予我答案是我的孩子是如何死亡。然而，即使在1999年，我們仍有法律證據證明我無辜的。（檢察官）斷章取義地用我的文字來指控我，我希望以後不會有人要承受我所受過的苦難。」