澳洲「最壞母親」被指殺害4子女　入獄20年後終獲改判無罪

澳洲一位曾被稱為「最差母親」的女子福爾比格（Kathleen Folbigg），在入獄20年後，法院指最初對她的指控不可靠，令這位曾被指殺害自己4名兒女的母親，最後無罪釋放。

現年56歲的福爾比格，被指在1989至1999年間，殺害其4名出生只有18個月到19日的子女。當時控方在沒有實質證據下，指福爾比格將她的4名子女勒死。然而在今年經過科學的鑑定，發現在其子女之中存有一種可能會導致兒童窒息的特殊病患基因，懷疑4名嬰兒有可能是自然死亡，新南威爾士高等法院，在今日（14日）裁定證據不可靠，而判福爾比格無罪。