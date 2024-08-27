澳洲「離線權」法例生效 僱員下班後毋須回覆僱主

澳洲昨日起實施「離線權」(Right-to-disconnect)法例，允許僱員在工作時間外，可拒絕回覆僱主電郵及電話，僱主不能以此為由處罰或解僱員工。若僱主違反規定有可能被判罰最高9.4萬澳元(約49.6萬港元)。 法案由聯邦政府提出，今年2月獲澳洲參議院通過，讓員工下班後有權「離線」，不回覆工作相關的電話、電郵或訊息。法例並無禁止僱主聯絡已下班的僱員，而是讓僱員有權不理。法案也給雙方一定彈性，例如須考慮僱傭雙方事前協議、僱傭合約內容、僱員擔任的崗位及職責、影響僱員生活程度有多大，以及僱主有否對僱員作出補償等。

若雙方有爭拗而又無法在內部解決，可交由平等工作委員會(Fair Work Commission)仲裁，被裁定違規的僱主可被罰最高9.4萬澳元，並禁止再在僱員下班後聯絡對方。若僱員無視職責需要及上述其他因素而「無理離線」，亦可被判罰最高1.9萬澳元(約10萬港元)，並被強制回覆僱主。新法例適用於僱用15名或以上員工的企業，僱員少於此數的公司有12個月適應期。 澳洲人每周無償加班5.4小時 早前有調查顯示，去年澳洲人每周無償加班約5.4小時、每年平均約280小時，勞動力總值1,300億澳元(逾6,880億港元) 。