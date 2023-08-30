澳洲10月將針對「原住民議題」舉行公投　反對者憂加劇族群分裂

澳洲將於10月14日，舉行該國歷史上第45次公投，若該公投通過，在澳洲的原住民將在憲法中「被承認」，並且在議會中獲得特殊發言權，這也會成為近50年來，澳洲首個通過的公投案。

澳洲從未與原住民簽署條約

這項公投將奠定澳洲與國內原住民未來的關係，如果通過，澳洲將修改憲法，在條文中承認原住民和托列斯海峽島民，並建立一個常設機構，讓他們可以針對澳洲的法律，提出建議。公投內容提到，澳洲政府要透過一個「原住民之聲（Voice）」機構，並同意該機構可以針對與原住民和托列斯海峽島民相關的事務，向國會和聯邦行政政府發表意見及提出建議，在符合本憲法的前提下，國會有權就關於「原住民和托雷斯海峽島民之聲」事務，包括其結構、職能、權力和程序，制定法律。

澳洲是唯一一個，從未與原住民簽署條約的大英國協成員國，倡導公投者表示，「原住民之聲（Voice）」的成立，是邁向和解的重要一步，澳洲原住民在整個社會中，面臨著不成比例的不利地位，這是澳洲必須解決的問題。但是公投也讓許多人擔憂，這種提案會讓澳洲顯入族群分裂的危機，如果公投沒有通過，恐會加劇原住民的不滿情緒。要通過澳洲的公投，並不是一件簡單的事，澳洲公投採「雙重多數制」，除了需要過半選民投下同意，六個州中的四個州，也要有過半選民投贊成，因此該國歷史上的44次公投中，只有8次成功，近50年來舉行的公投，更沒有一次通過。

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