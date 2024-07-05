澳洲12歲女溪中游泳失蹤　兩日後尋回遺體疑遭鱷魚咬死

澳洲北領地一處小鎮帕倫帕（Palumpa）驚傳12歲女童在芒果溪（Mango Creek）游泳卻失蹤，搜救人員花了約1天時間，才在河道上尋獲遺體，警方根據傷勢，推測女童生前遭鱷魚襲擊。

當地居民僅350人

綜合外媒報道，這位12歲女童日前和家人來到帕倫帕附近的芒果溪遊玩，2日傍晚5時30分許，女童在河中游泳期間失蹤，不巧的是，當地居民僅350人，且位置偏遠，距離北領地首府達爾文（Darwin）車程就要7小時。

警方2日獲報立即派出船隻、直升機進行海空搜索，於3日晚間6時15分在上游找到女童上衣，4日終於在河道上找到女童屍首並打撈上岸。根據傷勢，被鱷魚攻擊的可能性很高。