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國際
2024-02-22 15:45:05

澳洲19歲少年用AI扮出上流英語口音　冒充銀行職員騙取老兵9萬積蓄

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被騙老兵（左）及19歲騙徒。

澳洲一名退休老兵接到用AI冒充銀行職員的電話，騙徒操着上流（posh）英語口音，因此成功騙過他，帳戶內1.8萬澳幣（約9.26萬港元）全被掏空，他才驚覺遭到詐騙。

按指示將銀行卡交給取貨司機

據《9News》等多家澳洲媒體綜合報道，71歲退休老兵阿諾（Shane Arnold）有天收到聲稱來自Netflix的電子郵件，稱他符合退費資格，要按照指示輸入銀行帳戶等個人資料。

不料，隔天收到自稱澳洲聯邦銀行職員的電話，被告知戶頭已遭盜用，得趕快把銀行卡放進袋裏，交給稍後到府取貨的司機。男子事後查看帳戶，才驚覺辛苦存的1.8萬澳幣（約9.26萬港元）全被領走，原來是遭到詐騙。

銀行目前僅賠約1,000澳幣

電話彼端根本不是銀行人員或Netflix員工，竟然是一名年僅19歲的墨爾本少年馬哈茂德（Kahlid Mahamud），他利用AI工具偽造口音，成功騙得阿諾的個人資訊和銀行卡，盜領存款後隨即開始瘋狂消費，買下雪糕、草莓牛奶、零售百貨Kmart的數十張禮品卡，以及1部全新iPhone。

阿諾向警方表示：「感覺心都被掏空了。」他稱疑犯講電話時「非常有說服力」，「操着上流英語口音」，因此根本沒有起疑心。如今，馬哈茂德已經被捕，並因涉及詐騙而面臨起訴。但銀行目前僅願賠償1,000澳幣（約5,147港元），目前阿諾已提出申訴，全案正調查當中。

文章授權轉載自《中天新聞網》，按此查看原始文章

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