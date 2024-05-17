澳洲3名球員涉操控黃牌　遭警察拘捕

澳職球會FC麥克阿瑟爆出球員賭波造假的醜聞。3名該會的球員涉嫌控制在比賽的黃牌數字，3人已被澳洲新南威爾士警方拘捕。
新南威爾士警方表示，他們在去年12月已展開調查，指有澳職聯賽球會的球員，操控比賽的黃牌數字。在半年後，調查人員發現一名一隊球員涉嫌受到來自南美的男子主使，透過在比賽中領取黃牌來賺取回報。
雖然警方沒有公布球會及3個球員的名字，但表示該會以悉尼西南為根據地，3名球員則分別27、32及33歲，當中最年長的球員被控兩項參與操控賽果及協助操控賽果，另外兩人則被控各一項參與操控賽果。美聯社就指，被捕3人分別是27歲中場基頓路易斯（Clayton Lewis）、32歲基蘭巴古斯（Kearyn Baccus）以及33歲的前鋒達域拿（Ulises Davila）。
最近兩次操控失敗
警察指，他們領黃牌的比賽是由去年11月24日至12月9日。而在今年4月20日及5月4日想再次造假，但卻未有成功。外國傳媒相信，受查的就是悉尼南部的球會FC麥克阿瑟，球會表示對事件感到震驚，又表示會協助當局進行調查。根據媒體表示，FC麥克阿瑟在去年11月24日曾與墨爾本勝利對賽，之後的12月9日亦對過FC悉尼，而在4月20日及5月4日，他們亦兩次對上FC悉尼。
澳洲體育誠信機構就表示，他們與英國的賭博委員會合作進行調查。而澳洲足協亦表示已留意到今日的拘捕行動，並表示會全力與當局合作。而澳洲職業聯賽表示為保賽事的誠信，會堅定不穩地支持當局的調查及提供協助。