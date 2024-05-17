澳洲3名球員涉操控黃牌　遭警察拘捕

澳職球會FC麥克阿瑟爆出球員賭波造假的醜聞。3名該會的球員涉嫌控制在比賽的黃牌數字，3人已被澳洲新南威爾士警方拘捕。

新南威爾士警方表示，他們在去年12月已展開調查，指有澳職聯賽球會的球員，操控比賽的黃牌數字。在半年後，調查人員發現一名一隊球員涉嫌受到來自南美的男子主使，透過在比賽中領取黃牌來賺取回報。

雖然警方沒有公布球會及3個球員的名字，但表示該會以悉尼西南為根據地，3名球員則分別27、32及33歲，當中最年長的球員被控兩項參與操控賽果及協助操控賽果，另外兩人則被控各一項參與操控賽果。美聯社就指，被捕3人分別是27歲中場基頓路易斯（Clayton Lewis）、32歲基蘭巴古斯（Kearyn Baccus）以及33歲的前鋒達域拿（Ulises Davila）。