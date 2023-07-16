澳洲69歲妓女交易時被揭變性人身份　慘遭嫖客拳打後用電線勒斃

記者高珞曦／綜合報道

一名哥倫比亞籍男學生華倫西亞（Hector Enrique Valencia）3年前殺害一名38歲性工作麥莉（Kimberley McRae），死者屍體腐爛後才被發現，逃回哥倫比亞的華倫西亞也被澳洲警方指控謀殺，最後依過失殺人論罪，有可能因此逃過重判。

這宗離奇事件發生在澳洲，根據《每日郵報》（Daily Mail）報道，華倫西亞2020年在網上召妓，找到自稱「38歲、G罩杯」的麥莉。性服務進行10分鐘左右，華倫西亞察覺麥莉是變性人，惱羞成怒之下發生激烈爭吵，他甚至揮拳打向對方臉部與腹部。但華倫西亞還是不解氣，隨後用電線勒住麥莉直到斷氣。