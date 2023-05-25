澳洲95歲失智婦遭警電擊　留院一星期後不治

澳洲新南威爾士州95歲失智老婦Clare Nowland上星期遭警察使用電擊槍電擊後受重傷，延醫至周三(24日)傷重不治。澳洲警方表示，涉事警員將面臨3項指控，目前已經被停職接受調查，期間仍會獲發薪金。

綜合報道，Clare Nowland於24日晚間在家人的陪伴下，於醫院內去世。新南威爾士州警方隨後發表聲明證實死訊，稱當時使用電擊槍的33歲警員Kristian White將面臨傷害罪在內的3項指控。警察廳長Yasmin Catley向Clare Nowland的家屬表示哀悼，並承諾會向家屬提供協助。

事發於上周三(17日)的凌晨，澳洲首都坎培拉以南小鎮庫馬(Cooma)「亞蘭比小屋」(Yallambee Lodge)報案，指Clare Nowland手持一把牛扒刀在養老院遊蕩。警員到達現場後，由於無法說服Clare Nowland放下刀子，Kristian White向她發射電擊槍，Clare Nowland跌倒後撞傷頭部昏迷不醒。