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2023-05-25 13:07:00

澳洲95歲失智婦遭警電擊　留院一星期後不治

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澳洲95歲失智婦遭警電擊，留院一星期後不治。(AP)

澳洲95歲失智婦遭警電擊，留院一星期後不治。(AP)

澳洲新南威爾士州95歲失智老婦Clare Nowland上星期遭警察使用電擊槍電擊後受重傷，延醫至周三(24)傷重不治。澳洲警方表示，涉事警員將面臨3項指控，目前已經被停職接受調查，期間仍會獲發薪金。

綜合報道，Clare Nowland24日晚間在家人的陪伴下，於醫院內去世。新南威爾士州警方隨後發表聲明證實死訊，稱當時使用電擊槍的33歲警員Kristian White將面臨傷害罪在內的3項指控。警察廳長Yasmin CatleyClare Nowland的家屬表示哀悼，並承諾會向家屬提供協助。

事發於上周三(17)的凌晨，澳洲首都坎培拉以南小鎮庫馬(Cooma)「亞蘭比小屋」(Yallambee Lodge)報案，指Clare Nowland手持一把牛扒刀在養老院遊蕩。警員到達現場後，由於無法說服Clare Nowland放下刀子，Kristian White向她發射電擊槍，Clare Nowland跌倒後撞傷頭部昏迷不醒。

警務處長稱不會看警員隨身攝錄機影片惹爭議。(網上圖片)

警務處長稱不會看警員隨身攝錄機影片惹爭議。(網上圖片)

警務處長稱不會看警員隨身攝錄機影片惹爭議

Clare Nowland的家屬指，Clare Nowland身體虛弱，無法獨自站立，體重只有43公斤，身高158公分，患有失智症。新南威爾士州助理警務處長19日指「她要助行架，但她也有刀」，事件不但引發澳洲社會譁然，更登上國際新聞頭條。

至於事發時警員身上配備的隨身攝錄機拍下事發經過，但至今仍未公開。警務處長Karen Webb則指，自己無看過亦不會觀看隨身攝錄機拍下的事發影片，言論被指逃避問題，再觸發民眾不滿，更有聲音要求她下台，其後改口指，她對事件有更清晰了解後，希望看一看事發影片。

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