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國際
2023-05-09 18:51:10

澳男開獎前急買2張彩票 1張中頭獎1張中次獎 爽發逾億橫財

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居於黃金海岸的幸運兒買兩張強力球彩票，兩張都中獎。(互聯網)

居於黃金海岸的幸運兒買兩張強力球彩票，兩張都中獎。(互聯網)

澳洲昆士蘭省一名男子確係「好運打孖嚟」，他急忙趕在開獎前買了兩張彩票，其中一張一注獨中頭獎約2,005萬澳元(1633萬港元)，另一張亦中獎，贏得約44.2萬澳元(234萬港元)，兩張彩票合共給他帶來2,049萬澳元(1867萬港元)財富。

澳洲7News報道，這名幸運兒居於黃金海岸，上周四他較晚才下班，來不及像慣常那樣到商店買強力球(Powerball)彩票，只好改在網上下了兩注。直到當晚他準備上床睡覺，就接到電話，通知他中了頭獎，笑言「我經常盼望接到這個電話」。

幸運兒：2000萬頭獎吸引下注

幸運兒表示，這次在開獎前最後一刻才下注，是因為2,000萬澳元頭獎，實在太吸引，而之前他最多只中過100澳元(530港元)彩金，「當時已經很滿足了，但現在是不同層次的東西」。

他說：「我不會每周玩威力球，但只要頭獎超過2,000萬澳元，我就會買。我一直『感覺』2,000萬是一個不錯的數字，如今『知道』這是一個非常不錯的數字。」除了一注獨得頭獎，他另一張彩票亦中了約44.2萬澳元獎金，有double幸運。

打算提早退休

幸運兒透露，他計劃提早退休，並且替孩子買房子，「我現在還是不敢相信，甚至等到獎金存進銀行戶口時，我還是會不敢相信的」。

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